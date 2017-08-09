Хуснуллин: власти начнут продавать квартиры на седьмой год реализации программы реновации
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московские власти начнут продавать построенные в рамках программы реновации квартиры на
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московские власти начнут продавать построенные в рамках программы реновации квартиры на
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На старте все 80−90% первых построенных квартир будет уходить под переселение, излишки составят порядка 5−10%, в каких-то домах — до 20%, плюс первые этажи.
По словам Хуснуллина, власти смогут продать около 10−20% от общего числа построенных квартир. «Из предыдущего опыта видим, что 10−20% квартир не может попасть в ту квартирографию, которую строим, плюс мы же предлагаем квартиры на выбор», — пояснил он.
В программу реновации, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве. Общая площадь подлежащих реновации домов — порядка 16 млн квадратных метров. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир.