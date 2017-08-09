Хуснуллин: власти начнут продавать квартиры на седьмой год реализации программы реновации

Источник: Агентство «Москва»

«На седьмой-восьмой год реализации будут появляться свободные метры за счет квартир, не выбранных переселенцами, и тех домов, где хватило квартир для закрытия программы. <…> То есть переселили мы три-четыре дома, остались излишки в этом районе, и мы их можем продать», — рассказал Хуснуллин.

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На старте все 80−90% первых построенных квартир будет уходить под переселение, излишки составят порядка 5−10%, в каких-то домах — до 20%, плюс первые этажи. Марат Хуснуллин Заместитель мэра Москвы

По словам Хуснуллина, власти смогут продать около 10−20% от общего числа построенных квартир. «Из предыдущего опыта видим, что 10−20% квартир не может попасть в ту квартирографию, которую строим, плюс мы же предлагаем квартиры на выбор», — пояснил он.