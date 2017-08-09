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11:02 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Губернатор Новосибирской области не исключил повышения тарифов в метрополитене

Глава региона отметил, что для принятия решений о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Новосибирска необходимо экономическое обоснование, заявление прозвучало на встрече со СМИ.

«Я не могу предсказать решение, которое сделает тарифный регулятор. Он обязан будет рассмотреть это предложение, дать экономическое обоснование. Это должно касаться не только тарифа на перевозки в метрополитене, но и “Горэлектротранспорт”, наземный транспорт. Работа ведётся. Да, уже 2 года не повышался тариф на перевозки. Но в какой мере — нужно принимать решение. Предложение тарифного регулятора должно быть рассмотрено на совете по естественным монополиям, который мы создали специально для рассмотрения вопросов по тарифному регулированию», — заявил Владимир Городецкий.

Напомним, накануне глава новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло допустил повышение тарифа на проезд в метро до 25 рублей.

«На мой взгляд, так как речь идет об экономической эффективности, увеличение тарифа неизбежно, оно диктуется временем и экономическими условиями, в которых мы находимся. Я вижу, что тариф на сегодняшний день должен быть поднят как минимум до 23 рублей, максимум — до 25 рублей. Такой тариф будет эффективен для содержания метро (что прямо связано с безопасностью перевозок), поддержания наших мероприятий по капитальному ремонту вагонов и так далее. Подошел срок износа кабельного оборудования: замена силовых кабелей — это очень серьезный и важный вопрос», — заявил Чмыхайло.

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