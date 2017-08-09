Губернатор Новосибирской области не исключил повышения тарифов в метрополитене

«Я не могу предсказать решение, которое сделает тарифный регулятор. Он обязан будет рассмотреть это предложение, дать экономическое обоснование. Это должно касаться не только тарифа на перевозки в метрополитене, но и “Горэлектротранспорт”, наземный транспорт. Работа ведётся. Да, уже 2 года не повышался тариф на перевозки. Но в какой мере — нужно принимать решение. Предложение тарифного регулятора должно быть рассмотрено на совете по естественным монополиям, который мы создали специально для рассмотрения вопросов по тарифному регулированию», — заявил Владимир Городецкий.

Напомним, накануне глава новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло допустил повышение тарифа на проезд в метро до 25 рублей.