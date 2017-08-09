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11:06 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани в рамках проекта «Безопасные дороги» отремонтировали 31 улицу

31 улицу отремонтируют в Казани в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба минтранса РТ.

Источник: Аргументы и факты

В 2017 году по казанской агломерации отремонтируют 119,8 км дорог, в том числе на федеральных — 6 км. Так, продолжится реконструкция дороги М-7, ремонт участка дороги Казань-Оренбург в районе села Сокуры. На региональных дорогах — 29 участков таких дорогах как Казань-Малмыж, Казань-Шемордан протяженностью 41,2 км.

В Казани в этот проект включены 32 центральные улицы, 31 из которых отремонтирована. Это улицы Амирхана, Копылова, Даурская, Назарбаева, Карла Маркса, Декабристов, Восстания, Чистопольская, Тукая, Хади Такташа, пр. Ибрагимова, Горьковское Шоссе, Большое Казанское Кольцо от Кировской дамбы до границ с Ново-Савиновским районом.

Также в рамках проекта на дорогах с высокой концентрацией ДТП устанавливают светофоры, дублирующие знаки, ограждения безопасности. Так, на перекрёстке улиц Правобулачная — М. Джалиля установят светофор, на перекрестке улиц Вишневского-Шмидта и улицы Профессора Камая появятся пешеходные светофоры. Повысить безопасность планируется на 52 перекрестках.

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