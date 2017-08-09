В Казани в рамках проекта «Безопасные дороги» отремонтировали 31 улицу

Источник: Аргументы и факты

В 2017 году по казанской агломерации отремонтируют 119,8 км дорог, в том числе на федеральных — 6 км. Так, продолжится реконструкция дороги М-7, ремонт участка дороги Казань-Оренбург в районе села Сокуры. На региональных дорогах — 29 участков таких дорогах как Казань-Малмыж, Казань-Шемордан протяженностью 41,2 км.

В Казани в этот проект включены 32 центральные улицы, 31 из которых отремонтирована. Это улицы Амирхана, Копылова, Даурская, Назарбаева, Карла Маркса, Декабристов, Восстания, Чистопольская, Тукая, Хади Такташа, пр. Ибрагимова, Горьковское Шоссе, Большое Казанское Кольцо от Кировской дамбы до границ с Ново-Савиновским районом.