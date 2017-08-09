В Казани в рамках проекта «Безопасные дороги» отремонтировали 31 улицу
31 улицу отремонтируют в Казани в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает
31 улицу отремонтируют в Казани в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает
В 2017 году по казанской агломерации отремонтируют 119,8 км дорог, в том числе на федеральных — 6 км. Так, продолжится реконструкция дороги М-7, ремонт участка дороги
В Казани в этот проект включены 32 центральные улицы, 31 из которых отремонтирована. Это улицы Амирхана, Копылова, Даурская, Назарбаева, Карла Маркса, Декабристов, Восстания, Чистопольская, Тукая, Хади Такташа, пр. Ибрагимова, Горьковское Шоссе, Большое Казанское Кольцо от Кировской дамбы до границ с
Также в рамках проекта на дорогах с высокой концентрацией ДТП устанавливают светофоры, дублирующие знаки, ограждения безопасности. Так, на перекрёстке улиц Правобулачная — М. Джалиля установят светофор, на перекрестке улиц