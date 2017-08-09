Подмосковная стройкомпания утаила миллиард налогов

Как сообщает главк Следственного комитета России по Московской области, лица, ответственные за финансово-хозяйственную деятельность компании, юридически находящейся в Клину, в 2013—2014 годах, пользуясь рядом реквизитов коммерческих организаций, отобразили в бухгалтерском учете и налоговых декларациях ложные сведения.

В результате ООО «НГСК» не уплатило в полном объеме налог на прибыль и налог на добавленную стоимость за 2013−2014 годы в сумме более 1 миллиарда рублей. Данное преступление было выявлено совместно с оперативными сотрудниками Управления «Р» ГУЭБиПК МВД России".