Подмосковная стройкомпания утаила миллиард налогов
В Подмосковье возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на более чем миллиард рублей против
В Подмосковье возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на более чем миллиард рублей против
Как сообщает главк Следственного комитета России по Московской области, лица, ответственные за
Известно, что компания «НГСК» занимается предоставлением услуг по строительству и реконструкции промышленных объектов нефтегазовой и нефтехимической отраслей, а также
На сайте «НГСК» отмечается, что организация занимается генеральным подрядом, выполняет полный комплекс