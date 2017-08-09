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18:25 (мск), источник: Вести.Ru

Подмосковная стройкомпания утаила миллиард налогов

В Подмосковье возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на более чем миллиард рублей против инженерно-строительной компании ООО «НГСК».

Как сообщает главк Следственного комитета России по Московской области, лица, ответственные за финансово-хозяйственную деятельность компании, юридически находящейся в Клину, в 2013—2014 годах, пользуясь рядом реквизитов коммерческих организаций, отобразили в бухгалтерском учете и налоговых декларациях ложные сведения.

В результате ООО «НГСК» не уплатило в полном объеме налог на прибыль и налог на добавленную стоимость за 2013−2014 годы в сумме более 1 миллиарда рублей. Данное преступление было выявлено совместно с оперативными сотрудниками Управления «Р» ГУЭБиПК МВД России".

Известно, что компания «НГСК» занимается предоставлением услуг по строительству и реконструкции промышленных объектов нефтегазовой и нефтехимической отраслей, а также топливно-энергетического комплекса России.

На сайте «НГСК» отмечается, что организация занимается генеральным подрядом, выполняет полный комплекс строительно-монтажных работ, специальные работы и управлением проекта. Среди основных заказчиков ООО «НГСК» значатся ПАО «Газпром», ПАО «СИБУР», ПАО «НК «Роснефть».

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