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11:50 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Аварийные дома на ул. Маерчака в районе «Космоса» пойдут под снос

Что появится на их месте, пока неизвестно.

Источник: Агентство «Москва»

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов подписал распоряжение о развитии застроенной территории на ул. Маерчака в районе развлекательного центра «Космос». Документ предполагает снос трех домов — № 33, 35 и 37. Распоряжение опубликовано на сайте администрации города.

В ближайшее время будет объявлен открытый аукцион, на котором определится подрядчик по развитию территории. Начальная цена торгов — более 6,66 млн рублей. Общая площадь участка — 8 471 кв. метров.

В документе прописано, что после сноса подрядчик должен «осуществить строительство объектов на застроенной территории» в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания. Что именно появится на месте сносимых домов, не уточняется.

Ранее Акбулатов отмечал, что ул. Маерчака будет расширена и благоустроена. Свое заявление мэр сделал после окончания реконструкции пр. Свободного в районе «Космоса». Позже появилась информация, что на ул. Маерчака будет построен правоповоротный шлюз, благодаря чему на участке снизится уровень пробок. Примечательно, что новая полоса может пройти по территории домов № 33, 35 и 37, которые идут под снос.

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