Белорусы смогут досрочно погашать кредиты без уведомления банка

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Парламентарии готовят законопроект к первому чтению на осенней сессии. По словам Татьяны Сайгановой, акцент в нем сделан на вопросах защиты прав потребителей финансовых услуг. «Так, человек, получивший кредит, в течение 14 календарных дней сможет досрочно его вернуть, погасить полностью или частично, не уведомляя при этом предварительно кредитодателя», — рассказала депутат.

Часть поправок призвана устранить вопросы, связанные с исполнением банком своих обязательств после отзыва у него лицензии на банковскую деятельность. «Изменяется очередность удовлетворения требований вкладчиков и иных кредиторов банка. Первыми будут физлица, владельцы облигаций и организации, которые осуществляют гарантированное возмещение банковских вкладов (депозитов) физлиц», — пояснила Татьяна Сайганова.

Поправки призваны исключить правовые пробелы в столь динамично развивающейся банковской сфере. В законопроекте учтены последние изменения. Речь, в частности, идет о совершенствовании деятельности небанковских кредитно-финансовых организаций, расширении функций Нацбанка в области взаимодействия между субъектами банковских правоотношений, формирования и развития Единого расчетного информационного пространства.