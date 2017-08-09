Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: китайцы уходят с российского Дальнего Востока
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Женщине ампутировали обе ноги и руку после укуса комара
10 необычных дизайн-решений в российских квартирах
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Умер актер из «Гарри Поттера»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
На «Танковом биатлоне» сравнили танки России и Китая – СМИ
СМИ: от «чудо-танков» Украины отреклись даже в ВСУ
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
«Это кошмарный сон»: немецкие СМИ о поставках оружия Украине
СМИ: 7 террористов хотели столкнуть поезда в РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
8Тень Земли
11:36 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы смогут досрочно погашать кредиты без уведомления банка

9 августа, Минск /Светлана Савко — БЕЛТА/. Белорусы смогут досрочно погашать кредиты без уведомления банка. Это предусмотрено законопроектом о внесении изменений и дополнений в Банковский кодекс, сообщила корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Татьяна Сайганова.

Источник: Reuters

Парламентарии готовят законопроект к первому чтению на осенней сессии. По словам Татьяны Сайгановой, акцент в нем сделан на вопросах защиты прав потребителей финансовых услуг. «Так, человек, получивший кредит, в течение 14 календарных дней сможет досрочно его вернуть, погасить полностью или частично, не уведомляя при этом предварительно кредитодателя», — рассказала депутат.

Часть поправок призвана устранить вопросы, связанные с исполнением банком своих обязательств после отзыва у него лицензии на банковскую деятельность. «Изменяется очередность удовлетворения требований вкладчиков и иных кредиторов банка. Первыми будут физлица, владельцы облигаций и организации, которые осуществляют гарантированное возмещение банковских вкладов (депозитов) физлиц», — пояснила Татьяна Сайганова.

Поправки призваны исключить правовые пробелы в столь динамично развивающейся банковской сфере. В законопроекте учтены последние изменения. Речь, в частности, идет о совершенствовании деятельности небанковских кредитно-финансовых организаций, расширении функций Нацбанка в области взаимодействия между субъектами банковских правоотношений, формирования и развития Единого расчетного информационного пространства.

Совершенствуется также нормативное регулирование порядка прекращения деятельности банка. Конкретизируется порядок наложения ареста на средства и имущество банка, закрепляется возможность передачи документов об аресте в электронном виде.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2017 года
Микроавтобус насмерть сбил пенсионерку под Щучином
КНДР заявила о готовности нанести удар по военной базе США
В пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военных
В МИД Украины недовольны заявлением немецкого политика по Крыму
ВЦИОМ оценил «социальное самочувствие» россиян
Учитель предложил Кадырову посмотреть фильм «Матильда»
СМИ: банк «Открытие» распродает долги
Доступ к госуслугам станет возможным через «Одноклассники»
Спорт
Суперкубок стал шестым трофеем «Реала» под руководством Зидана Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА
Авто
Алкоголь и автомобиль: что купить (18+) Сразу предупреждаем — это статья только для взрослых. Ведь мы будем говорить про алкоголь для... настоящих любителей автомобилей (и ни слова про безалкогольное пиво)
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко Представители сообщили, что ведущий не работает на телеканале уже около полугода
Недвижимость
Личный опыт: «Как мы договорились об оплате съемной квартиры»
Мусорные баки спрячут под землю
Adidas закрывает розничные магазины в России
Стала известна стоимость отделки «собянинок»
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь