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11:38 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Максим Решетников посетил предприятия Очера

ПЕРМЬ, 9 августа, ФедералПресс. Врио губернатора Пермского края Максим Решетников с рабочим визитом посетил крупные предприятия Очера, сообщает пресс-служба губернатора.

На Очерском заводе напитков работает более 100 человек. Мощность завода составляет более 60 млн. бутылок в год. Завод выпускает газировку и джемы из местных дикорастущих ягод. На нем реализуется инвестиционный проект по увеличению мощностей производства. Планируется построить новый цех, склад площадью 2 тыс. кв. метров и углекотельную станцию, дорогу к предприятию в обход города. На проект планируется привлечь деньги фонда развития моногородов.

«Производство развивается, создаются новые рабочие места. У предприятия есть планы инвестиций, здесь работают со сбытом, поставляют продукцию в крупные сети», — отметил Решетников, осмотрев завод.

Очерский машзавод производит нефтепромысловое оборудование и металлоконструкции. Продукция поставляется как на крупнейшие нефтяные компании России, так и в США и другие страны. Также завод занимается ремонтом колесных пар.

«Предприятие развивается, на нем работают 820 человек. Грамотно выстроена диверсификация производства. С 2011 года здесь развернуто производство металлоконструкций, что является крайне перспективным и для нефтяников, и для газовиков, и в гражданском строительстве. Менеджмент точно понимает перспективы развития, есть идеи, как опробовать новые рынки сбыта», — констатировал врио губернатора.

Программа инвестиций на ОМЗ рассчитана на пять лет. В этом году запланирован ремонт термоагрегата № 2, начата закупка оборудования и комплектующих.

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