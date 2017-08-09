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11:48 (мск), источник: Городской репортер

После реконструкции в здании редакции газеты «Приазовский край» в Ростове откроют гостиницу

В Ростове планируют отреставрировать объект культурного наследия регионального значения — здание редакции газеты «Приазовский край», сообщает пресс-служба администрации города.

Здание расположено на ул. Большой Садовой, 18. Сейчас объект находится в аварийном состоянии: физический износ здания — 86%. Сообщается, что собственник земельного участка уже разработал проект воссоздания объекта культурного наследия с приспособлением его для современного использования.

«Концепцией предусмотрено создание единого архитектурного ансамбля с окружающими строениями путем воссоздания 2-этажного здания, с сохранением исторического облика южного, восточного и северного фасадов и приспособлением его для современного использования. Для обеспечения функционирования здания в современных условиях проектом предлагается возведение встроенного 5-этажного объекта на свободной от застройки части земельного участка с подземной автостоянкой (по всей площади земельного участка)», — говорится в сообщении.

Планируется, что в здании заработает гостиница с выставочными залами и конгресс-холлом. Сроки реконструкции пока не сообщаются.

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