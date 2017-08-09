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16:59 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре на четырех трамвайных маршрутах заработали терминалы для бесконтактной оплаты проезда

В краснодарских трамваях с 9 августа заработали новые терминалы для оплаты проезда бесконтактными картами.

Источник: ЮГА.ру

«Новые терминалы, принимающие к оплате бесконтактные банковские карты и мобильные устройства сегодня начали работу на трамваях № 4, 5, 9, 10», — сообщается в Твиттере МУП «КТТУ».

Как сообщали Юга.ру, с 27 июля бесконтактная оплата проезда заработала на девяти автобусных маршрутах. Терминалы работают с банковскими картами международных платежных систем, проезд можно оплатить с помощью смартфонов, поддерживающих системы платежей Android Pay, Apple Pay, Samsung Pay. Владельцам банковских карт предыдущих поколений (в том числе чиповых) нужно будет привязать карту к мобильным системам оплаты.

Способ оплаты действует на автобусных маршрутах 2, 2Е, 10, 14, 43, 46, 51, 52, 96. Пилотный проект продлится до 1 сентября, постепенно бесконтактную оплату запустят во всех автобусах, трамваях и троллейбусах, а в 2018 году — в маршрутках.

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