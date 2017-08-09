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11:46 (мск), источник: Newslab.ru

Высотки у четвертого моста будут возводить строители проблемных домов

В Красноярске на улице Ключевской построят три 24-этажки. Постановление об этом подписали в администрации города.

Источник: Reuters

Строительством займется компания «М-3 ГРУПП», которая входит в группу «СтройТехМонтаж», строившей, в качестве генподрядчика, жилищные комплексы «Белые росы» и «Енисейская слобода». Жильцы первого из них, сегодня не могут добиться выплат за низкое качество строительства, а второго — попали в реестр обманутых дольщиков.

Право на строительство компания получила еще в прошлом году, купив участок земли, где сейчас стоят четыре барака (Ключевская, 63, 65, 67, 69), недостроенный дом по ул. Саянской, 247 и гараж, за 1 тысячу рублей.

Все обозначенные строения пойдут под снос, а их жильцов расселят. На их месте «М3-ГРУПП» и должны будут построить высотки с 2 073 квартирами.

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