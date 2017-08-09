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11:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

Погрузка на ВСЖД в январе-июле 2017 года увеличилась на 3,1%

По итогам работы за семь месяцев 2017 года показатель погрузки на ВСЖД превысил 37,7 млн тонн, что на 3,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

Источник: РИА "Новости"

Произошло увеличение погрузки химикатов на 89,6%, цветных металлов — на 12,5%, бумаги — на 7,3%, железной руды — на 5,6%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса — на 3,6%, каменного угля — на 4,9%. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба ВСЖД.

Вместе с тем, по ряду грузов отмечено снижение. Строительных грузов перевезли на 15,4% меньше, промышленного сырья — на 10,4%, нефтяных грузов — на 2,5%.

В июле на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено 5,4 млн тонн различных грузов, что также выше показателя за аналогичный период прошлого года на 4%.

Грузооборот тарифный за семь месяцев текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4% и превысил 147 млрд ткм.

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