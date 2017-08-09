Погрузка на ВСЖД в январе-июле 2017 года увеличилась на 3,1%

Источник: РИА "Новости"

Произошло увеличение погрузки химикатов на 89,6%, цветных металлов — на 12,5%, бумаги — на 7,3%, железной руды — на 5,6%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса — на 3,6%, каменного угля — на 4,9%. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба ВСЖД.

Вместе с тем, по ряду грузов отмечено снижение. Строительных грузов перевезли на 15,4% меньше, промышленного сырья — на 10,4%, нефтяных грузов — на 2,5%.

В июле на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено 5,4 млн тонн различных грузов, что также выше показателя за аналогичный период прошлого года на 4%.