Погрузка на ВСЖД в январе-июле 2017 года увеличилась на 3,1%
По итогам работы за семь месяцев 2017 года показатель погрузки на ВСЖД превысил 37,7 млн тонн, что на 3,1% больше, чем за тот же период прошлого года.
По итогам работы за семь месяцев 2017 года показатель погрузки на ВСЖД превысил 37,7 млн тонн, что на 3,1% больше, чем за тот же период прошлого года.
Произошло увеличение погрузки химикатов на 89,6%, цветных металлов — на 12,5%, бумаги — на 7,3%, железной руды — на 5,6%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса — на 3,6%, каменного угля — на 4,9%. Об этом 9 августа сообщает
Вместе с тем, по ряду грузов отмечено снижение. Строительных грузов перевезли на 15,4% меньше, промышленного сырья — на 10,4%, нефтяных грузов — на 2,5%.
В июле на станциях
Грузооборот тарифный за семь месяцев текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4% и превысил 147 млрд ткм.