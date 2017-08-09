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13:43 (мск), источник: Городской репортер

11 общественных организаций Ростовской области получат президентские гранты

Президентские гранты на развитие гражданского общества в 2017 году получат 11 общественных организаций Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В число победителей всего вошли 970 некоммерческих организаций из 79 субъектов РФ. Общая сумма грантов составила 2 млрд 250 млн рублей. Отметим, что победители определялись по нескольким направлениям, в частности, охрана здоровья, образование, социальное обслуживание, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.

От Ростовской области были поданы 104 заявки, победили проекты 11 общественных организаций. В общей сложности они получат 16 млн рублей.

К примеру, региональное отделение Центра содействия развитию гражданского общества и общественной дипломатии выиграло грант в размере 2,8 млн рублей за проект в области науки, образования, просвещения «Язык — духовный код нации». 480 тыс. рублей получит региональная общественная организация инвалидов «Созидание» за проект «Мир на ладонях».

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