11 общественных организаций Ростовской области получат президентские гранты
Президентские гранты на развитие гражданского общества в 2017 году получат 11 общественных организаций Ростовской области, сообщает
Президентские гранты на развитие гражданского общества в 2017 году получат 11 общественных организаций Ростовской области, сообщает
В число победителей всего вошли 970 некоммерческих организаций из 79 субъектов РФ. Общая сумма грантов составила 2 млрд 250 млн рублей. Отметим, что победители определялись по нескольким направлениям, в частности, охрана здоровья, образование, социальное обслуживание, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.
От Ростовской области были поданы 104 заявки, победили проекты 11 общественных организаций. В общей сложности они получат 16 млн рублей.
К примеру, региональное отделение Центра содействия развитию гражданского общества и общественной дипломатии выиграло грант в размере 2,8 млн рублей за проект в области науки, образования, просвещения «Язык — духовный код нации». 480 тыс. рублей получит региональная общественная организация инвалидов «Созидание» за проект «Мир на ладонях».