11 общественных организаций Ростовской области получат президентские гранты

В число победителей всего вошли 970 некоммерческих организаций из 79 субъектов РФ. Общая сумма грантов составила 2 млрд 250 млн рублей. Отметим, что победители определялись по нескольким направлениям, в частности, охрана здоровья, образование, социальное обслуживание, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.

От Ростовской области были поданы 104 заявки, победили проекты 11 общественных организаций. В общей сложности они получат 16 млн рублей.