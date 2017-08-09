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16:52 (мск), источник: Калининград.Ru

Оргеева предложила открыть в регионе пункты приёма грибов и ягод от населения

Спикер Облдумы Марина Оргеева предложила властям региона открыть пункты приёма грибов и ягод от населения, а также предприятия по переработке. Вопрос обсуждался на оперативном совещании в областном правительстве в среду, 9 августа.

Источник: Калининград.Ru

По мнению председателя регионального парламента, открытие подобных пунктов создаст возможности для самозанятости населения. Она также попросила оперативно рассмотреть вопрос по приёму яблок.

Для людей сбыт продукции — вопрос дальнейшего развития, — подчеркнула Оргеева.

Врио министра сельского хозяйства Наталья Шевцова сообщила, что ведомство второй год работает над программой по предоставлению грантов на создание потребительских коопераций, в 2018 году её планируют расширить. Глава региона Антон Алиханов поддержал чиновника. «Есть проекты типа “Натурово”, которые готовы встраиваться в систему сбора продукции», — добавил врио губернатора.

Стоит отметить, что местные яблоки не реализуют через торговые сети. Из крупных точек калининградские фрукты продают только на Центральном рынке. За килограмм белого налива торговцы просят 100 рублей, розового — 150 рублей.

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