Оргеева предложила открыть в регионе пункты приёма грибов и ягод от населения

Источник: Калининград.Ru

По мнению председателя регионального парламента, открытие подобных пунктов создаст возможности для самозанятости населения. Она также попросила оперативно рассмотреть вопрос по приёму яблок.

Для людей сбыт продукции — вопрос дальнейшего развития, — подчеркнула Оргеева.

Врио министра сельского хозяйства Наталья Шевцова сообщила, что ведомство второй год работает над программой по предоставлению грантов на создание потребительских коопераций, в 2018 году её планируют расширить. Глава региона Антон Алиханов поддержал чиновника. «Есть проекты типа “Натурово”, которые готовы встраиваться в систему сбора продукции», — добавил врио губернатора.