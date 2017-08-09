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12:36 (мск), источник: Tengrinews

ОПЕК: Казахстан заявил о готовности выполнить соглашение

Казахстан, Ирак, Малайзия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заявили техническому комитету ОПЕК+ о намерении выйти на полное выполнение соглашения о сокращении нефтедобычи. Об этом говорится в заявлении ОПЕК, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Сообщается, что страны «выразили полную поддержку существующего механизма» и «готовность в полной мере сотрудничать с техническим комитетом».

Заседание технического комитета проходило в Абу-Даби (ОАЭ) под председательством России и Кувейта. На совещании обсуждалось выполнение соглашения о сокращении добычи нефти.

Согласно договору между странами, входящими в ОПЕК, и присоединившимися к соглашению государствами, с конца 2016 года участники должны сократить нефтедобычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Тем временем сегодня мировые цены на нефть показывают значительный рост. Стоимость барреля эталонной марки Brent поднялась с отметки 51,8 до 52,1 доллара за баррель.

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