ОПЕК: Казахстан заявил о готовности выполнить соглашение

Источник: Tengrinews

Сообщается, что страны «выразили полную поддержку существующего механизма» и «готовность в полной мере сотрудничать с техническим комитетом».

Заседание технического комитета проходило в Абу-Даби (ОАЭ) под председательством России и Кувейта. На совещании обсуждалось выполнение соглашения о сокращении добычи нефти.

Согласно договору между странами, входящими в ОПЕК, и присоединившимися к соглашению государствами, с конца 2016 года участники должны сократить нефтедобычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки.