В домах красноярцев начали менять лифты

Источник: РИА "Новости"

Специалисты ГУК «Жилфонд» приступили к замене лифтовых кабин в домах, которые находятся в управлении компании. Всего до конца 2017 года планируется обновить 200 кабин.

Обновленные кабины выполнены из материалов с повышенными характеристиками прочности и антивандальным покрытием, устойчивым к воздействию огня и механическим повреждениям. Лифт сохранит свой первоначальный внешний вид, как можно дольше, отметили в управляющей компании.

Решение о необходимости замены лифтовых кабин принимают жители на общем собрании собственников жилья. Они же и утверждают основной перечень работ: замена кабины, обрамление лифтового портала, замена кнопок вызова на этажах, установка зеркал, поручней и видеонаблюдения в лифте.

«Специалисты “Жилфонда” готовы провести полный комплекс работ, связанный с заменой лифтовой кабины, но решение всегда остается за собственниками. Некоторые жители просят заменить только обрамление, например в доме по ул. 60 лет образования СССР, 18 идёт ремонт подъездов и собственники в первую очередь хотят красивый вход в лифт, чтобы ремонт смотрелся завершенным, а замену кабины решили пока отложить», — пояснила Наталья Жавнова, генеральный директор ГУК «Жилфонд».

Предварительный план по замене лифтовых кабин на август: