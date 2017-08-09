В домах красноярцев начали менять лифты
Обновленные кабины выполнены из материалов с повышенными характеристиками прочности и антивандальным покрытием, устойчивым к воздействию огня и механическим повреждениям.
Обновленные кабины выполнены из материалов с повышенными характеристиками прочности и антивандальным покрытием, устойчивым к воздействию огня и механическим повреждениям.
Специалисты ГУК «Жилфонд» приступили к замене лифтовых кабин в домах, которые находятся в управлении компании. Всего до конца 2017 года планируется обновить 200 кабин.
Обновленные кабины выполнены из материалов с повышенными характеристиками прочности и антивандальным покрытием, устойчивым к воздействию огня и механическим повреждениям. Лифт сохранит свой первоначальный внешний вид, как можно дольше, отметили в управляющей компании.
Решение о необходимости замены лифтовых кабин принимают жители на общем собрании собственников жилья. Они же и утверждают основной перечень работ: замена кабины, обрамление лифтового портала, замена кнопок вызова на этажах, установка зеркал, поручней и видеонаблюдения в лифте.
«Специалисты “Жилфонда” готовы провести полный комплекс работ, связанный с заменой лифтовой кабины, но решение всегда остается за собственниками. Некоторые жители просят заменить только обрамление, например в доме по ул. 60 лет образования СССР, 18 идёт ремонт подъездов и собственники в первую очередь хотят красивый вход в лифт, чтобы ремонт смотрелся завершенным, а замену кабины решили пока отложить», — пояснила Наталья Жавнова, генеральный директор ГУК «Жилфонд».
Предварительный план по замене лифтовых кабин на август:
ул. 9 мая, 15 — замена 9 кабин ул. Взлетная, 2 — замена 1 кабины ул. 60 лет образования СССР, 18 — обрамление лифтового портала ул. Сурикова, 54а — замена 1 кабины ул. Парижской коммуны, 44 — замена 5 кабин ул. Копылова, 50 — замена 1 кабины.