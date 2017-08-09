Засеяно меньше, но дефицита нет: на Дону поспели арбузы и дыни

Этот год урожайным на арбузы назвать нельзя, говорит глава фермерского хозяйства Вартан Аванесян. Черно-зеленые плоды созревают с отставанием, да и количество не радует. С дынями дела обстоят получше. Уборка уже началась.

«В прошлом году был урожайный год, в этом году немножко слабый, потому что была весна холодная», — говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства Вартан Аванесян.

Выращивают здесь бахчевые культуры под пленкой. Иначе недостаточно влаги. В этом году такой подход был особенно актуальным, так как после затяжной весны пришло жаркое засушливое лето.

Теперь надо решить вопрос с реализацией. В целом проблем с продажей нет, говорит глава хозяйства. К примеру, в прошлом году приезжали фурами и забирали продукцию на Украину и в Крым. Встретить егорлыкские арбузы и дыни можно и на донских прилавках.

Ростовскую область в плане уборки бахчевых ожидает вполне удачный год, говорят в региональном министерстве сельского хозяйства. Даже несмотря на то, что в этом сезоне арбузов и дынь было посеяно меньше, чем в прошлом.

«В прошлом году у нас было посеяно 7,7 тысячи га бахчевых, где-то процентов 80 — это арбузы, и процентов 20 — это дыни. Наша область — благоприятная зона для выращивания и получения не только высоких урожаев, но и очень высококачественной продукции — и арбузы, и дыни. Хоть в текущем году где-то на тысячу га посеяно меньше», — говорит заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анатолий Кольчик.