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15:42 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Засеяно меньше, но дефицита нет: на Дону поспели арбузы и дыни

В Ростовской области приступили к уборке бахчевых культур. В этом году под сладкое лакомство было выделено меньше земли, да и холодная весна сказалась неблагоприятно. Но несмотря на трудности, арбузы и дыни уже появляются на прилавках рынков и магазинов. Да и цены остались на уровне прошлого года.

Этот год урожайным на арбузы назвать нельзя, говорит глава фермерского хозяйства Вартан Аванесян. Черно-зеленые плоды созревают с отставанием, да и количество не радует. С дынями дела обстоят получше. Уборка уже началась.

«В прошлом году был урожайный год, в этом году немножко слабый, потому что была весна холодная», — говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства Вартан Аванесян.

Выращивают здесь бахчевые культуры под пленкой. Иначе недостаточно влаги. В этом году такой подход был особенно актуальным, так как после затяжной весны пришло жаркое засушливое лето.

Теперь надо решить вопрос с реализацией. В целом проблем с продажей нет, говорит глава хозяйства. К примеру, в прошлом году приезжали фурами и забирали продукцию на Украину и в Крым. Встретить егорлыкские арбузы и дыни можно и на донских прилавках.

Ростовскую область в плане уборки бахчевых ожидает вполне удачный год, говорят в региональном министерстве сельского хозяйства. Даже несмотря на то, что в этом сезоне арбузов и дынь было посеяно меньше, чем в прошлом.

«В прошлом году у нас было посеяно 7,7 тысячи га бахчевых, где-то процентов 80 — это арбузы, и процентов 20 — это дыни. Наша область — благоприятная зона для выращивания и получения не только высоких урожаев, но и очень высококачественной продукции — и арбузы, и дыни. Хоть в текущем году где-то на тысячу га посеяно меньше», — говорит заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анатолий Кольчик.

Всего планируют собрать примерно 42 тысячи тонн бахчевых культур. Плюс на прилавках можно будет увидеть привозные арбузы и дыни из более южных регионов.

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