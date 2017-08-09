График временного отключения электроэнергии ввели в Краснодарском крае
Власти региона вместе с сетевыми компаниями принимают меры, направленные на снижение рисков отключения электроэнергии, которые периодически возникают
Власти региона вместе с сетевыми компаниями принимают меры, направленные на снижение рисков отключения электроэнергии, которые периодически возникают
«На территории
Отключение потребителей происходит в Новороссийске, Анапе, Геленджике, в Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском, Темрюкском районах Краснодарского края.
Отключения электроэнергии, рекомендованные Минэнерго РФ, носят точечный характер. Ситуация находится на контроле в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ, в единых диспетчерских службах районов и городов края, ПАО Кубаньэнерго и Региональном диспетчерском управлении.
В энергосистеме Краснодарского края 7 августа в 15:00 зафиксировали исторический максимум потребления энергии. В числе причин роста энергопотребления специалисты называют августовскую жару. Четвертый год подряд потребление мощности в кубанской энергосистеме достигает максимального уровня в летний период.
В разных районах Краснодара и в других городах края периодически отключается свет. Отключения происходят