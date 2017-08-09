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13:09 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

График временного отключения электроэнергии ввели в Краснодарском крае

Власти региона вместе с сетевыми компаниями принимают меры, направленные на снижение рисков отключения электроэнергии, которые периодически возникают из-за экстремальной жары в Краснодарском крае и Крыму.

«На территории Юго-Западного энергорайона Краснодарского края производится отключение потребителей по графику временного ограничения потребления мощности в объеме до 110 МВт в период с 20:00 до 23:00», — сообщили в пресс-службе администрации региона.

Отключение потребителей происходит в Новороссийске, Анапе, Геленджике, в Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском, Темрюкском районах Краснодарского края.

Отключения электроэнергии, рекомендованные Минэнерго РФ, носят точечный характер. Ситуация находится на контроле в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ, в единых диспетчерских службах районов и городов края, ПАО Кубаньэнерго и Региональном диспетчерском управлении.

В энергосистеме Краснодарского края 7 августа в 15:00 зафиксировали исторический максимум потребления энергии. В числе причин роста энергопотребления специалисты называют августовскую жару. Четвертый год подряд потребление мощности в кубанской энергосистеме достигает максимального уровня в летний период.

В разных районах Краснодара и в других городах края периодически отключается свет. Отключения происходят из-за перегрузок в сети. Все ведомства и специалисты «НЭСК» работают в усиленном режиме.

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