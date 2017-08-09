Ярошук посетовал на отсутствие в Калининграде специалистов по перекладке мелкой брусчатки

«Особое внимание хотим уделить въездным воротам железнодорожного вокзала, где ещё от немцев осталось историческое наследие — тротуар, вымощенный мелкой брусчаткой. Сейчас, к сожалению, у нас нет специалистов, которые могли бы качественно отработать, но мы их вырастим», — отметил Ярошук.
По словам чиновника, в администрации будут добиваться от подрядчика качественного выполнения работ.
«Время у них ещё есть, пусть потренируются», — заметил Ярошук.
Согласно распространённой администрацией города информации, работы на привокзальной площади осуществляет компания ООО «Клгд-Строй». Все работы подрядчик должен завершить 17 августа, но на объекте замечены отставания. По состоянию на 24 июля работы выполнены на 45%.
В середине июля представитель подрядчика заявил о возможном увеличении сроков из-за «ювелирной» работы, связанной с брусчаткой. Руководитель организации «Клгд-Строй» Сергей Быков пообещал, что в итоге всё будет сделано качественно. Помимо привокзальной площади, отремонтируют и само здание Южного вокзала. Все ремонтные работы, приуроченные к ЧМ-2018, завершат к концу 2017 года.