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13:38 (мск), источник: Клопс.ru

Ярошук посетовал на отсутствие в Калининграде специалистов по перекладке мелкой брусчатки

В Калининграде нет специалистов по перекладке мелкой брусчатки. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил журналистам глава города Александр Ярошук, комментируя задержку с ремонтом привокзальной площади на ул. Железнодорожной.

Источник: Клопс.ru

«Особое внимание хотим уделить въездным воротам железнодорожного вокзала, где ещё от немцев осталось историческое наследие — тротуар, вымощенный мелкой брусчаткой. Сейчас, к сожалению, у нас нет специалистов, которые могли бы качественно отработать, но мы их вырастим», — отметил Ярошук.

По словам чиновника, в администрации будут добиваться от подрядчика качественного выполнения работ.

«Время у них ещё есть, пусть потренируются», — заметил Ярошук.

Согласно распространённой администрацией города информации, работы на привокзальной площади осуществляет компания ООО «Клгд-Строй». Все работы подрядчик должен завершить 17 августа, но на объекте замечены отставания. По состоянию на 24 июля работы выполнены на 45%.

В середине июля представитель подрядчика заявил о возможном увеличении сроков из-за «ювелирной» работы, связанной с брусчаткой. Руководитель организации «Клгд-Строй» Сергей Быков пообещал, что в итоге всё будет сделано качественно. Помимо привокзальной площади, отремонтируют и само здание Южного вокзала. Все ремонтные работы, приуроченные к ЧМ-2018, завершат к концу 2017 года.

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