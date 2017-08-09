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13:00 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Дмитрий Самойлов проверил ход реконструкции коммунальных сетей в Перми

ПЕРМЬ, 9 августа, ФедералПресс. Глава Перми Дмитрий Самойлов проверил ход работ и качество восстановления мест проведения раскопок в городе, произведенных при реконструкциях коммунальных сетей, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Для этого было проведено выездное совещание с участием руководителя «Пермской сетевой компании» Максим Рябенко, технического директора ООО «Новогор-Прикамье» Алексея Политова, представителей застройщиков зданий по ул. Пушкина, 72 и ул. Пермской, 3а.

Сначала была проверена улица Пушкина на участке от ул. Газета Звезда до Комсомольского проспекта. Здесь велись работы по подключению строящегося дома к сетям, энергетики «ПСК» для повышения надежности решили заменить тепловую сеть на протяжении 188 метров. При строительстве использованы трубы с увеличенным сроком службы до 30 лет. Все работы на сетях уже завершены, идет восстановление благоустройства.

Верхний слой асфальта на этом участке был уложен в рамках ремонта улицы Пушкина по заказу городских властей, к проезжей части нареканий нет. Сейчас заказчику совместно с «Новогором-Прикамье» предстоит привести в порядок тротуар и газоны. «Работы здесь необходимо завершить системно: тротуар и газон восстановить в едином стиле от перекрестка до перекрестка. После 20 августа приеду — проверю», — предупредил Дмитрий Самойлов.

Также была проверена улица Островского, где сейчас ООО «ПСК» ведет масштабную реконструкцию тепломагистрали. Работы на участке от улицы Екатерининской до ул. Луначарского завершены, это позволило синхронно с открытием Северной дамбы запустить здесь транспорт.

«Особенностью этого года стала синхронизация городских проектов по ремонту дорог с действиями сетевых компаний. Такая масштабная замена сетей — это серьезный задел на будущее и надежное теплоснабжение в зимний период. Только от теплосети на улице Островского “запитано” порядка 60 тысяч пермяков», — разъяснил Дмитрий Самойлов.

Сейчас идут работы на участке от улицы Пушкина до улицы Луначарского и от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской. К началу отопительного сезона на ул. Островского планируется переустроить более 2,4 км коммуникаций.

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