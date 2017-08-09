Как изменится порядок формирования платежей за общедомовые нужды?

Как рассказали в Инспекции государственного жилищного надзора по Волгоградской области, с 10 августа вступает в силу федеральный закон, устанавливающий новый порядок определения платы за ОДН.

«Теперь для более прозрачного начисления по данной статье расходов собственники могут выбрать на общем собрании наиболее приемлемый для своего дома способ начисления платежей, исходя из технической оснащённости здания — по нормативу или показателям общедомового прибора учёта, — пояснили в ведомстве. — Теперь у собственников будет несколько законных вариантов расчёта. Первый предполагает начисление платы по минимальному нормативу ежемесячно — при этом платёж становится ровным и стабильным круглый год. Одновременно работают приборы учёта, и если они показывают плату меньше норматива, то делается перерасчёт».

Второй вариант предполагает, что собственники на общем собрании принимают решение о начислении платежа в зависимости от показаний общедомового прибора учёта. В частности, если во дворе дома установлено дополнительное освещение или есть другие источники сверхнормативного потребления, жители могут принять решение об увеличении норматива ОДН на общем собрании. Кроме того, вводится возможность платить согласно среднемесячному показателю потребления за прошлый год. Но и при этом итоговая сумма не должна превышать существующий в регионе норматив.