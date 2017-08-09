В Прикамье «выпрямят» недавно отремонтированную дорогу к аэропорту

Источник: УралИнформБюро

Власти Пермского края планируют масштабную реконструкцию трассы до аэропорта Большое Савино. В проект придется внести корректировки, а для их реализации потребуются деньги на выкуп частной земли вдоль дороги. По оценке экспертов на это может уйди до 200 миллионов рублей, пишет «Коммерсантъ».

«Переделке» подвергнется участок шоссе Космонавтов длиной 8,6 километра от улицы Промышленной до воздушной гавани. Реконструкция необходима из-за высокой аварийности на левосторонних съездах. «Выпрямленную» дорогу планируется сдать в 2019 году, передает «Уралинформбюро».