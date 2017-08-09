Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трагедия в Хорватии: почему погибла Ирина Бережная
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Украинский министр обвинил пенсионеров РФ в «потере» Крыма
10 необычных дизайн-решений в российских квартирах
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Бойцов ВСУ убил взрыв собственного орудия – СМИ
СМИ: В США ответили на высылку дипломатов из РФ
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
СМИ: Максакова рассказала о романе с Саакашвили
“Иванушки” о причине отсутствия на похоронах Олега
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
8Уникальные витрины Могадишо
12:58 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Прикамье «выпрямят» недавно отремонтированную дорогу к аэропорту

На нее уже потратили 2 миллиарда.

Источник: УралИнформБюро

Власти Пермского края планируют масштабную реконструкцию трассы до аэропорта Большое Савино. В проект придется внести корректировки, а для их реализации потребуются деньги на выкуп частной земли вдоль дороги. По оценке экспертов на это может уйди до 200 миллионов рублей, пишет «Коммерсантъ».

«Переделке» подвергнется участок шоссе Космонавтов длиной 8,6 километра от улицы Промышленной до воздушной гавани. Реконструкция необходима из-за высокой аварийности на левосторонних съездах. «Выпрямленную» дорогу планируется сдать в 2019 году, передает «Уралинформбюро».

Реконструкция этого шоссе была приоритетным дорожным объектом при предыдущем губернаторе Викторе Басаргине. Ремонт длился с 2014 по 2015 год. Изначально разработчик проекта называл стоимость реконструкции в 8 миллиардов рублей, но в итоге ее снизили до 2,06 миллиарда. Сразу же после открытия дороги автомобилисты стали жаловаться на неудобные съезды.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Первостроителю Екатеринбурга спели песню Пантыкина
Украина аннулировала соглашение с Россией по военному экспорту
В пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военных
В МИД Украины недовольны заявлением немецкого политика по Крыму
Россияне рассказали о своем социальном самочувствии
Учитель предложил Кадырову посмотреть фильм «Матильда»
СМИ: банк «Открытие» распродает долги
Доступ к госуслугам станет возможным через «Одноклассники»
Спорт
Суперкубок стал шестым трофеем «Реала» под руководством Зидана Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко Представители сообщили, что ведущий не работает на телеканале уже около полугода
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Полицейские попались на аферах с квартирами
В Москве с большими скидками распродают элитное жилье
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь