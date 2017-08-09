В сентябре Грузия начнет возвращать Казахстану 27 миллионов долларов — посол

«В начале сентября Грузия начнет выплачивать государственный долг Казахстану. Мы в свое время заняли грузинам где-то 27,5 миллионов долларов еще 20 лет назад, в середине 90-х годов. Тогда у нас у самих государственная казна, по существу, пустовала, (…) ситуация была достаточно тяжелой. Но Грузии очень нужны были эти средства», — сказал Ертысбаев на брифинге в МИД РК.