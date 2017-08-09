Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: китайцы уходят с российского Дальнего Востока
Болезни, которыми вас заразит любимый котик
Ходорковский дал прогноз в случае победы Навального на выборах
Стала известна стоимость отделки «собянинок»
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Бойцы ВСУ погибли от своего же оружия, обстреливая Донбасс – СМИ
СМИ: В США ответили на высылку дипломатов из РФ
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
СМИ выяснили, почему «Иванушки» не приехали на похороны Яковлева
"Это место занято": Штурм о разводе Абрамовича
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
8Уникальные витрины Могадишо
13:24 (мск), источник: Tengrinews

В сентябре Грузия начнет возвращать Казахстану 27 миллионов долларов — посол

В сентябре Грузия начнет выплачивать долг Казахстану. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Грузии Ермухамет Ертысбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«В начале сентября Грузия начнет выплачивать государственный долг Казахстану. Мы в свое время заняли грузинам где-то 27,5 миллионов долларов еще 20 лет назад, в середине 90-х годов. Тогда у нас у самих государственная казна, по существу, пустовала, (…) ситуация была достаточно тяжелой. Но Грузии очень нужны были эти средства», — сказал Ертысбаев на брифинге в МИД РК.

«Когда я приехал весной 2013 года (в Грузию), то сразу поставил вопрос, что дружба дружбой, а деньги врозь. Надо как-то разрешать эту проблему. Были переговоры. Они будут выплачивать по схеме Парижского клуба эти деньги с очень маленьким процентом», — добавил посол.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В сентябре Грузия начнет возвращать Казахстану 27 миллионов долларов - посол
Украина аннулировала соглашение с Россией по военному экспорту
В пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военных
В МИД Украины недовольны заявлением немецкого политика по Крыму
Россияне рассказали о своем социальном самочувствии
Учитель предложил Кадырову посмотреть фильм «Матильда»
СМИ: банк «Открытие» распродает долги
Доступ к госуслугам станет возможным через «Одноклассники»
Спорт
Суперкубок стал шестым трофеем «Реала» под руководством Зидана Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко Представители сообщили, что ведущий не работает на телеканале уже около полугода
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Полицейские попались на аферах с квартирами
В Москве с большими скидками распродают элитное жилье
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь