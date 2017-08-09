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15:53 (мск), источник: Деловое сообщество

На улице Большой Садовой в Ростове расширят тротуары

На улице Большой Садовой в Ростове планируется увеличить ширину тротуаров за счет сокращения ширины полос без уменьшения их числа. Об этом в ходе заседания Градостроительного совета администрации рассказал один из авторов новой концепции благоустройства главной улицы, руководитель проекта «Общественная среда» ООО АБ «Проект» Анатолий Мосин.

Сейчас ширина полосы проезжей части доходит до 5 м, в то время как по нормативам она может быть и 3,5 м, что практикуется в том числе и в нашем городе.

Также в зонах расширения разместятся парковочные места, зоны отдыха и дополнительное озеленение, будут созданы велосипедные полосы по обеим сторонам улицы, а также восстановлено двухрядное озеленение в местах, где будут позволять условия. Каждый участок улицы получит свой уникальный образ, благодаря созданию серии «садов», сформированных из различных пород деревьев: многообразие кленов, лип, тополей.

«В концепции благоустройства главной улицы Южной столицы учтены интересы различных социальных групп для создания по-настоящему комфортной городской среды», — отметил Анатолий Мосин.

Глава городской администрации Виталий Кушнарев обратил внимание, что к реконструкции улицы Большой Садовой необходимо подходить с особой ответственностью, чтобы воссоздать ее исторически сложившийся облик, соответствующий названию.

«Мы все должны активно участвовать в преобразовании главной улицы, искать решения, обсуждая спорные вопросы, находить компромиссы», — добавил он.

Благоустройство ключевых общественных пространств в партнёрстве со «Стрелкой» запланировано в 40 городах России.

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