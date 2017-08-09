Где деньги? Тысячи москвичей не могут вернуть билеты на отмененное Шоу монстров
Тысячи человек не увидели «Шоу Монстров» и не получили потраченные на билеты деньги.
Тысячи человек не увидели «Шоу Монстров» и не получили потраченные на билеты деньги.
Тысячи москвичей не могут вернуть билеты за отмененное «Шоу Монстров». Организаторы говорят, денег нет. Куда исчезла выручка от продажи билетов и что теперь делать пострадавшим, попыталась выяснить корреспондент телеканала Москва 24.
Выступление
В последний момент организаторы перенесли шоу на две недели. Представители компании «Монстр Мания Рус» объяснили это тем, что площадки, с которыми была договоренность, неожиданно отказали. Шоу предполагалось провести на стадионе «Открытие Арена» или в «Олимпийском». В итоге зрелище отменили вовсе.
И несколько тысяч человек пытаются получить потраченные на билеты деньги уже месяц.
Мы не можем ничего сделать. У нас нет этой выручки. Мы не продавали билеты сами. У нас этих денег нет, они у партера (сайт продажи билетов parter.ru — прим. m24.ru). Вот такая здесь законодательная коллизия, и наша с ними договорная коллизия. Но мы идеологически и принципиально только за, чтобы с людьми закрыли этот вопрос.
Однако адвокат Алишер Захидов считает, что ответственность перед зрителями всегда несет организатор, то есть та компания, которая указана на билете, и та компания, которой потребитель платил деньги. «Все иные посредники ответственности не несут», — подчеркнул Закидов. Пострадавшие зрители решили брать билетные кассы штурмом. По словам обманутого покупателя Марата Ризина, пойти на крайнюю меру он решился от безысходности. Купил билеты в подарок маленькому сыну, который буквально считал дни до назначенной даты. Покупка обошлась в 10 тысяч рублей.
Ребёнок расстроился. Всегда мечтал живьём посмотреть на монстр-траки. Тем более были даже заявления о том, что будут на нем катать. Конечно, он был в восторге. И очень ждал этого момента.
Перед сыном вину отец как смог загладил, купив билеты на другое шоу.
Штурм касс в этой ситуации не выход. «Необходимо обращаться в Роспотребнадзор. Правда, перед этим претензию придется направить непосредственно организаторам отмененного шоу и попытаться самостоятельно вернуть свои деньги. В надзорном ведомстве принять обращение без копии такого документа просто не могут», — сказал адвокат Алишер Захидов.
Совету адвоката обманутые зрители последовали, а в Роспотребнадзоре по Москве обращение приняли.
Управлением было подано обращение в адрес организаторов этого шоу с целью разъяснения порядка возврата денежных средств за неоказанную услугу. В ответе представитель юридического лица, в адрес которого направлялся запрос, указал, что проводится работа по разрешению ситуации в части возврата средств, при этом они не указали, когда и каким образом вернут деньги.
У пострадавших остался последний способ вернуть деньги — через суд. По этому поводу в суд обратился Роспотребнадзор, обманутые зрители намерены поступить так же, в том числе и Марат Ризин. Правда, деньги, которые получится вернуть, вряд ли обрадуют его сына так, как обещанное шоу