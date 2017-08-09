Где деньги? Тысячи москвичей не могут вернуть билеты на отмененное Шоу монстров

Источник: Москва 24

Тысячи москвичей не могут вернуть билеты за отмененное «Шоу Монстров». Организаторы говорят, денег нет. Куда исчезла выручка от продажи билетов и что теперь делать пострадавшим, попыталась выяснить корреспондент телеканала Москва 24.

Выступление водителей-экстремалов под названием «Шоу Монстров» должно было состояться в Москве 8 июля. Зрителям обещали сложные акробатические трюки на автомобилях, мотоциклах и самокатах. Техника должна была не просто ездить — летать.

В последний момент организаторы перенесли шоу на две недели. Представители компании «Монстр Мания Рус» объяснили это тем, что площадки, с которыми была договоренность, неожиданно отказали. Шоу предполагалось провести на стадионе «Открытие Арена» или в «Олимпийском». В итоге зрелище отменили вовсе.

И несколько тысяч человек пытаются получить потраченные на билеты деньги уже месяц.

Мы не можем ничего сделать. У нас нет этой выручки. Мы не продавали билеты сами. У нас этих денег нет, они у партера (сайт продажи билетов parter.ru — прим. m24.ru). Вот такая здесь законодательная коллизия, и наша с ними договорная коллизия. Но мы идеологически и принципиально только за, чтобы с людьми закрыли этот вопрос. Вячеслав Никаноров Директор по маркетингу проекта «Монстр Мания Рус»

Однако адвокат Алишер Захидов считает, что ответственность перед зрителями всегда несет организатор, то есть та компания, которая указана на билете, и та компания, которой потребитель платил деньги. «Все иные посредники ответственности не несут», — подчеркнул Закидов. Пострадавшие зрители решили брать билетные кассы штурмом. По словам обманутого покупателя Марата Ризина, пойти на крайнюю меру он решился от безысходности. Купил билеты в подарок маленькому сыну, который буквально считал дни до назначенной даты. Покупка обошлась в 10 тысяч рублей.

Ребёнок расстроился. Всегда мечтал живьём посмотреть на монстр-траки. Тем более были даже заявления о том, что будут на нем катать. Конечно, он был в восторге. И очень ждал этого момента. Марат Ризин Обманутый покупатель

Перед сыном вину отец как смог загладил, купив билеты на другое шоу.

Штурм касс в этой ситуации не выход. «Необходимо обращаться в Роспотребнадзор. Правда, перед этим претензию придется направить непосредственно организаторам отмененного шоу и попытаться самостоятельно вернуть свои деньги. В надзорном ведомстве принять обращение без копии такого документа просто не могут», — сказал адвокат Алишер Захидов.

Совету адвоката обманутые зрители последовали, а в Роспотребнадзоре по Москве обращение приняли.

Управлением было подано обращение в адрес организаторов этого шоу с целью разъяснения порядка возврата денежных средств за неоказанную услугу. В ответе представитель юридического лица, в адрес которого направлялся запрос, указал, что проводится работа по разрешению ситуации в части возврата средств, при этом они не указали, когда и каким образом вернут деньги. Владимир Кравченко Начальник отдела надзора в сфере защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Москве

У пострадавших остался последний способ вернуть деньги — через суд. По этому поводу в суд обратился Роспотребнадзор, обманутые зрители намерены поступить так же, в том числе и Марат Ризин. Правда, деньги, которые получится вернуть, вряд ли обрадуют его сына так, как обещанное шоу монстр-траков.