Система экологической маркировки продукции будет внедрена в Беларуси к 2020 году

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«Национальным планом действий по развитию зеленой экономики в Беларуси до 2020 года предусмотрено внедрение в стране системы экологической маркировки продукции (экологической сертификации продукции). Подготовка и принятие нормативных правовых актов, устанавливающих особенности экологической сертификации продукции в Беларуси, должны быть выполнены к 2020 году», — отметил Виктор Назаренко.

По его словам, уже разработаны стандарты, определяющие основные типы экологической маркировки продукции, гармонизированные с международными стандартами ИСО серии 14000. Приняты госстандарты по экологическим критериям для синтетических моющих средств, холодильных приборов, обоев, телевизоров, согласно которым соответствие продукции экологическим критериям должно подтверждаться при экологической сертификации продукции.

Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации Госстандарта разработаны два технических кодекса установившейся практики (ТКП). Один из них определяет основные положения процедуры сертификации продукции органического производства в рамках Национальной системы подтверждения соответствия Беларуси. Другой ТКП устанавливает изображение знака «Органический продукт», его размер, цвет, способы нанесения и правила использования. Его применение будет способствовать информированию потребителей о зеленой продукции и подтверждать, что она прошла все необходимые процедуры и соответствует требованиям, установленным для таких продуктов.

Эти ТКП планируется применять, когда в республике будет сформирована необходимая законодательная база, регулирующая производство и реализацию органической продукции.