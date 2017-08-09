Строительство жилья в Сибири сократилось на 17,4%

Новосибирскстат подвел общие итоги жилищного строительства в Сибирском федеральном округе (СФО) в первом полугодии. По его данным, за первые шесть месяцев 2017 года было введено в строй 2,6 млн кв. м жилья.

Падение по сравнению с первым полугодием 2016 года составило 17,4%. При этом, сокращение зафиксировано во всех регионах, кроме Забайкальского края и Республики Хакасия. Причем, в Забайкалье рост имеет взрывной характер — в 2,3 раза к показателю первого полугодия 2016-го. Впрочем, на эти два субъекта федерации приходится в общей сложности 4,5% сданного в Сибири жилья (117,1 тыс. кв. м).

Самое глубокое падение, как следует из сообщения Новосибирскстата, произошло в Алтайском крае (на 25,5% до 235,9 тыс. кв. м), в Красноярском крае (на 25,1% до 408,3 тыс. кв. м) и Республике Бурятия (на 21,6% до 76 тыс. кв. м). Чувствительным оказалось и падение в Новосибирской области — на 21,4% до 616,6 тыс. кв. м.

По итогам первого полугодия на Новосибирскую область пришлось 23,5% сданного в СФО жилья. В тройке лидеров также Красноярский край (15,4%) и Кемеровская область (14,7%).