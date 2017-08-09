Свердловский бизнес получил кредиты на 2,2 миллиарда рублей

Источник: УралИнформБюро

Начинающие и маститые предприниматели Свердловской области получили за 7 месяцев текущего года кредиты на 2,2 миллиарда рублей благодаря господдержке.

Основные виды госпомощи на Среднем Урале — это поручительства областного фонда по банковским кредитам и гарантиям, а также льготные инвестиционные кредиты и микрозаймы.

«Областным фондом предоставлено 119 микрозаймов на общую сумму в 174 миллиона рублей и профинансировано 23 льготных инвестиционных кредита на общую сумму в 161 миллион рублей. Кроме того, предоставлено 205 поручительств на общую сумму 798 миллионов рублей по кредитам и банковским гарантиям на общую сумму более 1,8 миллиарда рублей», — сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области.

Активно в этом направлении работает не только Екатеринбург. Так, например, за льготными инвестиционными кредитами интенсивнее всего обращаются в Богдановиче и Каменске-Уральском. По спросу на микрозаймы лидируют Березовский, Нижний Тагил, Качканар, Серов. Поручительства областного фонда в большей степени интересуют предпринимателей Полевского, Нижнего Тагила, Богдановича и Алапаевска.