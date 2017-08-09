Свердловский бизнес получил кредиты на 2,2 миллиарда рублей
Благодаря господдержке.
Благодаря господдержке.
Начинающие и маститые предприниматели Свердловской области получили за 7 месяцев текущего года кредиты на 2,2 миллиарда рублей благодаря господдержке.
«Областным фондом предоставлено 119 микрозаймов на общую сумму в 174 миллиона рублей и профинансировано 23 льготных инвестиционных кредита на общую сумму в 161 миллион рублей. Кроме того, предоставлено 205 поручительств на общую сумму 798 миллионов рублей по кредитам и банковским гарантиям на общую сумму более 1,8 миллиарда рублей», — сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области.
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