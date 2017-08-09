Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог: Германия решила крымский вопрос назло Трампу
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
«Первый канал» объяснил увольнение Олешко
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Бойцы ВСУ погибли от своего же оружия, обстреливая Донбасс – СМИ
СМИ: В США ответили на высылку дипломатов из РФ
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
СМИ: Максакова рассказала о слухах о романе с Саакашвили
“Иванушки” о причине отсутствия на похоронах Олега
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Тень Земли
8Отпуск с дымком
14:45 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловский бизнес получил кредиты на 2,2 миллиарда рублей

Благодаря господдержке.

Источник: УралИнформБюро

Начинающие и маститые предприниматели Свердловской области получили за 7 месяцев текущего года кредиты на 2,2 миллиарда рублей благодаря господдержке.

Основные виды госпомощи на Среднем Урале — это поручительства областного фонда по банковским кредитам и гарантиям, а также льготные инвестиционные кредиты и микрозаймы.

«Областным фондом предоставлено 119 микрозаймов на общую сумму в 174 миллиона рублей и профинансировано 23 льготных инвестиционных кредита на общую сумму в 161 миллион рублей. Кроме того, предоставлено 205 поручительств на общую сумму 798 миллионов рублей по кредитам и банковским гарантиям на общую сумму более 1,8 миллиарда рублей», — сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области.

Активно в этом направлении работает не только Екатеринбург. Так, например, за льготными инвестиционными кредитами интенсивнее всего обращаются в Богдановиче и Каменске-Уральском. По спросу на микрозаймы лидируют Березовский, Нижний Тагил, Качканар, Серов. Поручительства областного фонда в большей степени интересуют предпринимателей Полевского, Нижнего Тагила, Богдановича и Алапаевска.

Ранее глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поставил задачу обеспечить доступность кредитов для предпринимателей в целях развития активной бизнес-среды в регионе. Выдача микрозаймов в регионе осуществляется с 2014 года и с каждым годом все больше пользуется спросом. Максимальная сумма микрозайма для начинающих предприятий составляет 750 тысяч рублей на срок до 36 месяцев под 10% годовых, для действующих бизнесменов — не более 3 миллионов рублей на тех же условиях.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Жительница Тюменской области скончалась после укуса клеща
Украина разорвала соглашение с Россией по военному экспорту
В пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военных
В МИД Украины недовольны заявлением немецкого политика по Крыму
Россияне рассказали о своем социальном самочувствии
Учитель предложил Кадырову посмотреть фильм «Матильда»
Отбывавший пожизненный срок канадский пастор освобожден в КНДР
Умер замминистра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников
Спорт
Суперкубок стал шестым трофеем «Реала» под руководством Зидана Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Личный опыт: «Как мы договорились об оплате съемной квартиры»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Стала известна стоимость отделки «собянинок»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь