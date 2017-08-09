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15:58 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Около 6 миллионов рублей будет потрачено на украшение Нижнего Новогорода к ЧМ-2018

Согласно конкурсной документации, нужно установить 150 двусторонних световых консолей.

Источник: Вести - Нижний Новгород

На украшение Нижнего Новгорода к ЧМ-2018 выделили 5,7 млн рублей. Администрация Нижнего Новгорода объявила конкурс на оказание услуг по декоративно-художественному оформлению территории Нижнего Новгорода к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 (ЧМ 2018). Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Цена контракта составляет 5,73 млн рублей, которые выделяются из бюджета города. Согласно конкурсной документации, нужно установить 150 двусторонних световых консолей. Их нужно установить в течение 5 дней с момента заключения контракта. Заявки на участие в торгах будут рассмотрены 1 сентября.

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