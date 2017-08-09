Около 6 миллионов рублей будет потрачено на украшение Нижнего Новогорода к ЧМ-2018
Согласно конкурсной документации, нужно установить 150 двусторонних световых консолей.
Согласно конкурсной документации, нужно установить 150 двусторонних световых консолей.
На украшение Нижнего Новгорода к ЧМ-2018 выделили 5,7 млн рублей. Администрация Нижнего Новгорода объявила конкурс на оказание услуг по
Цена контракта составляет 5,73 млн рублей, которые выделяются из бюджета города. Согласно конкурсной документации, нужно установить 150 двусторонних световых консолей. Их нужно установить в течение 5 дней с момента заключения контракта. Заявки на участие в торгах будут рассмотрены 1 сентября.