Около 6 миллионов рублей будет потрачено на украшение Нижнего Новогорода к ЧМ-2018

На украшение Нижнего Новгорода к ЧМ-2018 выделили 5,7 млн рублей. Администрация Нижнего Новгорода объявила конкурс на оказание услуг по декоративно-художественному оформлению территории Нижнего Новгорода к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 (ЧМ 2018). Информация об этом размещена на сайте госзакупок.