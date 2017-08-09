Полтавченко пожаловались на тарифы парковки в Пулково
Тысяча рублей за 11 минут — такой тариф несоразмерен с доходами петербуржцев, считает депутат.
Тысяча рублей за 11 минут — такой тариф несоразмерен с доходами петербуржцев, считает депутат.
Депутат Государственной думы от «Справедливой России» петербуржец Олег Нилов пожаловался губернатору города Георгию Полтавченко на новые тарифы парковки в аэропорту Пулково. Тысяча рублей за 11 минут — такой тариф несоразмерен с доходами петербуржцев, считает депутат. Об этом пишет сегодня «Фонтанка».
С 1 июня 2017 года в аэропорту Пулково бесплатный интервал посадки-высадки пассажиров у терминалов составил 10 минут вместо прежних 15. Администрация аэропорта объяснила такие меры якобы следованием некой международной концепции Kiss&Fly. При этом при превышении лимита времени водителям — даже на минуту — приходится платить сразу 1000 рублей.
Для сравнения, в аэропорту Таллина предусмотрена бесплатная 15-минутная парковка, а дополнительное время оплачивается за каждые 15 минут, а не округляется сразу до 60. В Финляндии 10-минутная парковка стоит 1 евро. Даже в московских аэропортах Шереметьево и Домодедово есть бесплатные 15 минут, а за превышение этого времени надо заплатить 700 рублей, а не 1000, отмечает Нилов.
Очевидно, что 10 минут водителям не хватает для того, чтобы осуществить посадку-высадку пассажиров, так как часто большая часть этого времени уходит на ожидание в пробке от шлагбаума до места посадки. Ситуация осложняется тем, что, когда автовладельцы отправляются оплачивать штраф, за ними выстраивается колонна автомобилей, водители которых физически не могут объехать “штрафника” — возможности припарковать машину в стороне для оплаты штрафа нет. В итоге оплачивать штраф вынуждены все.
Депутат просит Полтавченко уточнить, кто контролирует тарифы, и согласовывалась ли схема парковки с городской администрацией.
Новые тарифы, которые призваны «повысить пропускную способность подъездной зоны аэропорта без ущерба для комфорта пассажиров» действуют в Пулково с 1 июня.