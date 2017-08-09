Полтавченко пожаловались на тарифы парковки в Пулково

Очевидно, что 10 минут водителям не хватает для того, чтобы осуществить посадку-высадку пассажиров, так как часто большая часть этого времени уходит на ожидание в пробке от шлагбаума до места посадки. Ситуация осложняется тем, что, когда автовладельцы отправляются оплачивать штраф, за ними выстраивается колонна автомобилей, водители которых физически не могут объехать “штрафника” — возможности припарковать машину в стороне для оплаты штрафа нет. В итоге оплачивать штраф вынуждены все.

Олег Нилов Депутат Государственной думы от «Справедливой России»