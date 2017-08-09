В Башкирии снизились объемы жилищного строительства

Как заявили в министерстве, к концу текущего года планируется сократить этот разрыв до 0,8%. Увеличение ввода жилья отмечается в 25 муниципальных образованиях республики. Наибольший прирост зафиксирован г. Агидель (в 2,5 раза), Кармаскалинском (в 1,6 р.), Стерлибашевском (в 1,4 р.), Ермекеевском (в 1,2 р.), Альшеевском (в 1,2 р.), Бакалинском (в 1,1 р.), Туймазинском (в 1,1 р.) районах.