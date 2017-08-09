В Башкирии снизились объемы жилищного строительства
С начала года в Республике Башкортостан введено более 1 млн. кв. метров жилья, что ниже на 11,9%, чем за аналогичный период прошлого года, об этом говорят данные Минэкономразвития РБ.
С начала года в Республике Башкортостан введено более 1 млн. кв. метров жилья, что ниже на 11,9%, чем за аналогичный период прошлого года, об этом говорят данные Минэкономразвития РБ.
Как заявили в министерстве, к концу текущего года планируется сократить этот разрыв до 0,8%. Увеличение ввода жилья отмечается в 25 муниципальных образованиях республики. Наибольший прирост зафиксирован г. Агидель (в 2,5 раза), Кармаскалинском (в 1,6 р.), Стерлибашевском (в 1,4 р.), Ермекеевском (в 1,2 р.), Альшеевском (в 1,2 р.), Бакалинском (в 1,1 р.), Туймазинском (в 1,1 р.) районах.
Снижение наблюдается в 34 муниципалитетах, среди которых Кугарчинский (31,3%), Иглинский (46,3%), Буздякский (55,2%) районы, а также города Октябрьский (70,1%), Нефтекамск (71,6%), Салават (73,4%). Представители администраций этих муниципальных образований объясняют снижение двумя основными причинами: снижением объемов индивидуального жилищного строительства и сдачей многоквартирных домов преимущественно во втором полугодии.
При этом в 42 районах и городах республике существует вероятность снижения объемов по итогам уже года.