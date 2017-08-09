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17:20 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация привлекла кредиты на 5,7 млрд рублей под 8,5% годовых

Администрация Нижнего Новгорода заключила девять муниципальных контрактов с банками на общую сумму в 5,7 млрд рублей. Об этом сообщило управление по работе со СМИ горадминистрации 9 августа 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно сообщению, процентная ставка за пользование кредитными ресурсами по всем подписанным контрактам установлена в размере 8,5% годовых.

«Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование действующих кредитных линий муниципалитета, процентные ставки по которым составляют от 9,4% до 11,41% годовых. Таким образом, экономия расходов на обслуживание муниципального долга до конца 2017 года в связи с подписанием контрактов может составить 32,5 млн рублей», — сказал директор городского департамента финансов Юрий Мочалкин.

Привлечение кредитных ресурсов состоялось 4 и 7 августа 2017 года. По данным управления, по состоянию на 1 августа 2017 года муниципальный долг Нижнего Новгорода составил 7,868 млрд рублей. «Удельный вес долга в доходах городского бюджета находится на экономически безопасном уровне», — поясняется в сообщении.

Ранее глава администрации города Сергей Белов сообщил о том, что к 1 августа 2017 года Нижний Новгород рассчитался с кредиторской задолженностью за 2016 год ранее планируемого срока.

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