Нижегородская администрация привлекла кредиты на 5,7 млрд рублей под 8,5% годовых

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно сообщению, процентная ставка за пользование кредитными ресурсами по всем подписанным контрактам установлена в размере 8,5% годовых.

«Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование действующих кредитных линий муниципалитета, процентные ставки по которым составляют от 9,4% до 11,41% годовых. Таким образом, экономия расходов на обслуживание муниципального долга до конца 2017 года в связи с подписанием контрактов может составить 32,5 млн рублей», — сказал директор городского департамента финансов Юрий Мочалкин.

Привлечение кредитных ресурсов состоялось 4 и 7 августа 2017 года. По данным управления, по состоянию на 1 августа 2017 года муниципальный долг Нижнего Новгорода составил 7,868 млрд рублей. «Удельный вес долга в доходах городского бюджета находится на экономически безопасном уровне», — поясняется в сообщении.