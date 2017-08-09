Питерские чиновники закупали бесплатные билеты в Никольский собор и Хоральную синагогу

Источник: Комсомольская правда

Чудеса освоения бюджета продемонстрировал муниципальный округ «Черная речка» в Петербурге. Местная администрация заключила четырнадцать контрактов на 25 с лишним миллионов рублей без конкурсов. По завышенным ценам. Или на поставку билетов туда, куда вход свободный.

В душе я танцую

В конце мая петербургское управление Федеральной антимонопольной службы завело на администрацию муниципального округа сразу три дела. На чиновников пожаловались житель Приморского района и Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р».

В первом деле изучали четыре муниципальных контракта с компанией «Про сервис» на 1,2 миллиона рублей. Муниципалы заказали фирме поставку билетов в музеи и на спортивное мероприятие, а также услуги по продаже билетов на культурно-просветительное мероприятие.

По одному из контрактов, компания должна была провести культурно-просветительное мероприятие «Наше будущее» и продать на него 180 пригласительных по 1999,44 рубля за штуку. Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу

Субподрядчик «Танцевальная студия «Монте Карло» мероприятие провела, но не там, где планировалось.

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В рамках второго дела разбирались в четырех контрактах на 1,94 миллиона, которые администрация заключила тоже с «Монте Карло». Танцевальная студия должна была провести спортивные мероприятия и поставить на них билеты, а также организовать праздничный концерт. Торжества были (ведь деньги на них потратили), правда, воображаемые: доказательств, что мероприятия действительно провели, антимонопольщикам не предоставили.

Третье дело завели еще по шести контрактам с фирмой «Шоу-Групп». Она обязалась поставить билеты на первенство Петербурга по черлидингу, а также организовать посещение концертов в БКЗ «Октябрьский».

— Компания закупила на концерт Методие Бужора двести билетов на 200 тысяч рублей, — приводит пример УФАС.

Но МО выплатило организации сумму, на которую был заключен контракт, то есть пятьсот тысяч рублей. Причем билеты на это мероприятие «Шоу-Групп» закупила еще до заключения договора. Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу

VIP-билет

На днях УФАС закончило рассмотрение этих трех дел. И подтвердило, что администрация «Черной речки» без торгов заключила с «Про сервис», «Монте Карло» и «Шоу-Групп» 14 контрактов более чем на 25 миллионов рублей.

— Почти все технические задания составляли сами компании, — сообщают в УФАС.

Программы большинства мероприятий согласовывали с муниципалитетом заранее. А сразу после подписания контрактов либо день в день, либо на следующий день производили его оплату: выплачивали стопроцентный аванс, хотя авансирование не было предусмотрено вообще. Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу

Так перед чиновниками и подрядчиками открывался простор для фантазии. Концерт ко Дню медработника провели за 300 тысяч в ресторане на Савушкина. Естественно, вход туда, судя по закупкам, был платным. Да и упоминаний о врачебном празднике нет.

Билеты в бассейн школы Олимпийского резерва Приморского района закупали не за 200 рублей, как их продают в кассе, а за 400. На концерт Методие Бужора, в обход условиям контракта, заказали полиграфию и четыре автобуса с водителем: видимо, на сдачу.

На длинной дистанции

Центр антикоррупционных исследований и инициатив «нарыл» еще более любопытные детали.

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— Муниципалитет приобрел у «Монте-Карло» билеты на спортивно-танцевальный марафон на 1,6 миллиона рублей, — сообщает «Трансперенси Интернешнл-Р». — Марафон проводили на студии с января по май 2016 года. А муниципалы купили их в декабре 2016 года.

По данным центра, «Про сервис» закупал и продавал муниципалам билеты в музеи по фантастическим ценам: на Императорский фарфоровый завод — 850 рублей (в кассе можно купить за 300), в Домик няни Пушкина — 1150 рублей (на самом деле 150), в Павловский парк — 600 рублей (а не 100).

— Компания умудрилась продать билеты в Никольский собор, Хоральную синагогу и буддийский храм за 600 рублей каждый, хотя вход туда бесплатный, — добавляют в центре.

Еще интереснее выглядит продажа билетов в Львовский дворец в Стрельне по 600 рублей: в этом дворце находятся Муниципальный совет Стрельны, местная администрация и детская музыкальная школа. Центр антикоррупционных исследований и инициатив

По факту нарушения закона «О конкуренции» чиновников оштрафуют на 20−50 тысяч рублей. Глава муниципалитета Сергей Азаренков в конце июля подал в отставку.