Монеты достоинством в один и два лея введут в оборот через два месяца

Источник: Publika.md

Банкноты в один лей больше печатать не будут, но они останутся в обращении до полного износа.

Вице-президент Нацбанка Ион Стурзу объявил, что дизайн новых монет уже выбрали.

«Предложения участников конкурса вынесли на публичное обсуждение. Идей было много — портреты известных людей, исторические памятники, народные традиции, флора и фауна Молдовы, искусство и культура. Имена победителей я, к сожалению, пока назвать не могу. Эскизы показать мы пока тоже не можем», — сказал вице-президент НБМ Ион Стурзу.