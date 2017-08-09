Монеты достоинством в один и два лея введут в оборот через два месяца
Монеты достоинством в один и два лея введут в оборот самое позднее через два месяца.
Монеты достоинством в один и два лея введут в оборот самое позднее через два месяца.
Банкноты в один лей больше печатать не будут, но они останутся в обращении до полного износа.
«Предложения участников конкурса вынесли на публичное обсуждение. Идей было много — портреты известных людей, исторические памятники, народные традиции, флора и фауна Молдовы, искусство и культура. Имена победителей я, к сожалению, пока назвать не могу. Эскизы показать мы пока тоже не можем», — сказал
Эскизы на конкурс представили 33 участника, победителей шестеро. Им вручат по одной памятной серебряной монете стоимостью 675 леев. Заменить банкноты монетами Нацбанк решил, чтобы сократить затраты на производство и увеличить срок службы.