Принята программа повышения устойчивости банков
Правлением Национального банка принята Программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в
Правлением Национального банка принята Программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в
Программа предусматривает три направления по обеспечению финансовой устойчивости банковского сектора:
— изменение регуляторной и надзорной среды для повышения качества и оперативности надзорного реагирования.
— повышение финансовой устойчивости системообразующего банка.
— повышение финансовой устойчивости крупных банков.
Программа будет реализована на принципах платности, срочности и возвратности государственных средств.
Акционеры тоже должны будут нести солидарную ответственность по докапитализации банков.
Заявки банков для участия в Программе с приложением к ним финансовых моделей дальнейшего развития и функционирования банков будут рассматриваться правлением Национального банка.
В целом меры по повышению финансовой устойчивости банков в течение 5 лет приведут к очистке балансов банков от проблемной задолженности (за счет обеспечения капитализации, списания, прощения и других мер по улучшению качества активов), увеличению совокупного собственного капитала банковского сектора, что окажет поддержку кредитованию банками реального сектора экономики.
Рост собственного капитала и снижение неработающих кредитов приведут к пересмотру и оптимизации действующих стратегий и
Оператором Программы будет являться дочерняя организация Национального банка РК — АО «Казахстанский фонд устойчивости». Компания будет реализовывать механизм финансовой поддержки
С полным текстом Постановления № 129 от 30 июня 2017 г. «Об одобрении Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан» можно ознакомиться на официальном