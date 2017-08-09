Принята программа повышения устойчивости банков

Источник: Reuters

Программа предусматривает три направления по обеспечению финансовой устойчивости банковского сектора:

— изменение регуляторной и надзорной среды для повышения качества и оперативности надзорного реагирования.

— повышение финансовой устойчивости системообразующего банка.

— повышение финансовой устойчивости крупных банков.

Программа будет реализована на принципах платности, срочности и возвратности государственных средств.

Акционеры тоже должны будут нести солидарную ответственность по докапитализации банков.

Заявки банков для участия в Программе с приложением к ним финансовых моделей дальнейшего развития и функционирования банков будут рассматриваться правлением Национального банка.

В целом меры по повышению финансовой устойчивости банков в течение 5 лет приведут к очистке балансов банков от проблемной задолженности (за счет обеспечения капитализации, списания, прощения и других мер по улучшению качества активов), увеличению совокупного собственного капитала банковского сектора, что окажет поддержку кредитованию банками реального сектора экономики.

Рост собственного капитала и снижение неработающих кредитов приведут к пересмотру и оптимизации действующих стратегий и бизнес-моделей банков, в результате которых ожидается повышение активности банков в кредитовании, в расширении и развитии новых и эффективных видов банковских услуг.

Оператором Программы будет являться дочерняя организация Национального банка РК — АО «Казахстанский фонд устойчивости». Компания будет реализовывать механизм финансовой поддержки банков-участников, то есть предоставлять средства.