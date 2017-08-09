Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия нашла способ разрушить газовые амбиции США в ЕС
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
15 детских объявлений, которые вас рассмешат
10 необычных дизайн-решений в российских квартирах
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
Бойцы ВСУ погибли от своего же оружия, обстреливая Донбасс – СМИ
СМИ: В США ответили на высылку дипломатов из РФ
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
СМИ: Максакова рассказала о слухах о романе с Саакашвили
“Иванушки” о причине отсутствия на похоронах Олега
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
8Путин выпустил мальков омуля
15:42 (мск), источник: Kapital.kz

Принята программа повышения устойчивости банков

Правлением Национального банка принята Программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Источник: Reuters

Программа предусматривает три направления по обеспечению финансовой устойчивости банковского сектора:

— изменение регуляторной и надзорной среды для повышения качества и оперативности надзорного реагирования.

— повышение финансовой устойчивости системообразующего банка.

— повышение финансовой устойчивости крупных банков.

Программа будет реализована на принципах платности, срочности и возвратности государственных средств.

Акционеры тоже должны будут нести солидарную ответственность по докапитализации банков.

Заявки банков для участия в Программе с приложением к ним финансовых моделей дальнейшего развития и функционирования банков будут рассматриваться правлением Национального банка.

В целом меры по повышению финансовой устойчивости банков в течение 5 лет приведут к очистке балансов банков от проблемной задолженности (за счет обеспечения капитализации, списания, прощения и других мер по улучшению качества активов), увеличению совокупного собственного капитала банковского сектора, что окажет поддержку кредитованию банками реального сектора экономики.

Рост собственного капитала и снижение неработающих кредитов приведут к пересмотру и оптимизации действующих стратегий и бизнес-моделей банков, в результате которых ожидается повышение активности банков в кредитовании, в расширении и развитии новых и эффективных видов банковских услуг.

Оператором Программы будет являться дочерняя организация Национального банка РК — АО «Казахстанский фонд устойчивости». Компания будет реализовывать механизм финансовой поддержки банков-участников, то есть предоставлять средства.

С полным текстом Постановления № 129 от 30 июня 2017 г. «Об одобрении Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан» можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе Национального Банка в разделе «Нормативная правовая база».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Прокуратура Кокшетау реализует проект «Построй свой дом»
Украина разорвала соглашение с Россией по военному экспорту
В Польше обнаружили следы взрыва на крыле Ту-154 Качиньского
СМИ сообщили о вооруженном захвате отеля в центре Риги
Россияне рассказали о своем социальном самочувствии
Учитель предложил Кадырову посмотреть фильм «Матильда»
Отбывавший пожизненный срок канадский пастор освобожден в КНДР
Умер замминистра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников
Спорт
Суперкубок стал шестым трофеем «Реала» под руководством Зидана Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Полицейские попались на аферах с квартирами
В Москве с большими скидками распродают элитное жилье
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь