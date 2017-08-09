Впервые на Южном Урале: обманутые дольщики официально меняют застройщика «через Москву»

Источник: Uralpress.ru

Напомним, СК «Град» занимает прочное место в рейтинге стройконтор, не исполнивших в срок свои договоры долевого участия. За компанией буквально тянется шлейф из обманутых дольщиков и недостроенных метров жилья.

«Квартиру в новостройке я приобрел еще в декабре 2013 года. Приехал на место, посмотрел — тогда казалось, что всё здорово: дом к тому моменту был готов процентов на 90. Кипели отделочные работы, уже и лифт сделали, — рассказывает дольщик Иван из “проблемного” ЖК “Новоград” (район пересечения улиц Воровского и Доватора). — К июлю 2014-го объект должны были сдать. И вдруг всё замерло и до сих пор не сдвигается с мёртвой точки. При этом ипотеку нам приходится исправно платить».

По словам Ивана, дольщиков вызвалась выручить компания «Южуралспецмс». Среди южноуральских коллег по строительному бизнесу она уверенно попадает в число «солидных». На ее счету возведение новой ледовой арены «Трактор» на Северо-Западе Челябинска и кардиоцентра.

«Вместе с юристами “Южуарлспецмс” мы сейчас готовим документы для официальной замены застройщика. Ситуация осложняется тем, что необходимо одобрение из Москвы — от головного Минстроя. Но если всё получится, то это будет вообще первая смена фирмы-застройщика за всю историю региона», — подчеркнул собеседник корреспондента «Урал-пресс-информ».

Эти данные подтвердил и министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин на вчерашней (8 августа) пресс-конференции на площадке ДС «Юность». «Руководитель “Южуралспецмс” уже высказал мне свою положительную позицию по этому вопросу. Компания действительно намерена завершить строительство жилого комплекса “Новоград”. Были направлены соответствующие документы в Минстрой РФ — только оно может дать положительное заключение о возможности смены застройщика на конкретном объекте», — отметил «главный строитель» региона.

Также Тупикин подчеркнул, что «доводить до ума» чужой недострой «Южуралспецмс» будет исключительно своими силами: «Сам механизм замены застройщика, который действует на сегодня, рассчитан на то, чтобы новый застройщик достраивал объекты целиком за счет своих инвестиций.

Это ведь даст ему возможность заработать. А государственная поддержка в данном случае не рассматривается".

Добавим, что за несколько дней до этого, в телефонном разговоре с корреспондентом «Урал-пресс-информ», учредитель ООО «Южуралспецмс» Михаил Лукашкин отказался комментировать этот момент. «Еще рано о чем-либо говорить, пока что эта информация на уровне слухов. Окончательный ответ наша компания сможет дать не раньше, чем в конце августа-сентябре. Дело в том, что возникли некоторые сложности — они связаны с недавними изменениями законодательства в строительной сфере» — резюмировал начальник строительной фирмы.