Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия нашла способ разрушить газовые амбиции США в ЕС
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой
Adidas закрывает розничные магазины в России
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
МИД РФ об отказе от доллара: иначе «будем сидеть у них на крючке»
Бойцов ВСУ убил взрыв собственного орудия – СМИ
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
СМИ: Максакова рассказала о слухах о романе с Саакашвили
“Иванушки” о причине отсутствия на похоронах Олега
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
8Путин выпустил мальков омуля
16:28 (мск), источник: Uralpress.ru

Впервые на Южном Урале: обманутые дольщики официально меняют застройщика «через Москву»

Компания ООО «Южуралспецмс» готова достроить дома, «замороженные» строительной фирмой «Град». Об этом неоднократно заявляли члены Координационного совета обманутых дольщиков Челябинской области. А на вчерашней пресс-конференции в ДС «Юность», приуроченной ко Дню Строителя, информацию официально подтвердил глава регионального Минстроя Виктор Тупикин.

Источник: Uralpress.ru

Напомним, СК «Град» занимает прочное место в рейтинге стройконтор, не исполнивших в срок свои договоры долевого участия. За компанией буквально тянется шлейф из обманутых дольщиков и недостроенных метров жилья.

«Квартиру в новостройке я приобрел еще в декабре 2013 года. Приехал на место, посмотрел — тогда казалось, что всё здорово: дом к тому моменту был готов процентов на 90. Кипели отделочные работы, уже и лифт сделали, — рассказывает дольщик Иван из “проблемного” ЖК “Новоград” (район пересечения улиц Воровского и Доватора). — К июлю 2014-го объект должны были сдать. И вдруг всё замерло и до сих пор не сдвигается с мёртвой точки. При этом ипотеку нам приходится исправно платить».

По словам Ивана, дольщиков вызвалась выручить компания «Южуралспецмс». Среди южноуральских коллег по строительному бизнесу она уверенно попадает в число «солидных». На ее счету возведение новой ледовой арены «Трактор» на Северо-Западе Челябинска и кардиоцентра.

«Вместе с юристами “Южуарлспецмс” мы сейчас готовим документы для официальной замены застройщика. Ситуация осложняется тем, что необходимо одобрение из Москвы — от головного Минстроя. Но если всё получится, то это будет вообще первая смена фирмы-застройщика за всю историю региона», — подчеркнул собеседник корреспондента «Урал-пресс-информ».

Эти данные подтвердил и министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин на вчерашней (8 августа) пресс-конференции на площадке ДС «Юность». «Руководитель “Южуралспецмс” уже высказал мне свою положительную позицию по этому вопросу. Компания действительно намерена завершить строительство жилого комплекса “Новоград”. Были направлены соответствующие документы в Минстрой РФ — только оно может дать положительное заключение о возможности смены застройщика на конкретном объекте», — отметил «главный строитель» региона.

Также Тупикин подчеркнул, что «доводить до ума» чужой недострой «Южуралспецмс» будет исключительно своими силами: «Сам механизм замены застройщика, который действует на сегодня, рассчитан на то, чтобы новый застройщик достраивал объекты целиком за счет своих инвестиций.

Это ведь даст ему возможность заработать. А государственная поддержка в данном случае не рассматривается".

Добавим, что за несколько дней до этого, в телефонном разговоре с корреспондентом «Урал-пресс-информ», учредитель ООО «Южуралспецмс» Михаил Лукашкин отказался комментировать этот момент. «Еще рано о чем-либо говорить, пока что эта информация на уровне слухов. Окончательный ответ наша компания сможет дать не раньше, чем в конце августа-сентябре. Дело в том, что возникли некоторые сложности — они связаны с недавними изменениями законодательства в строительной сфере» — резюмировал начальник строительной фирмы.

В частности, с 1 июля текущего года ужесточились требования к минимальному размеру уставного капитала застройщика. Теперь он должен составлять не менее 2,5 миллионов рублей. «Потолок» — 1 миллиард рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Впервые на Южном Урале: обманутые дольщики официально меняют застройщика «через Москву»
Украина разорвала соглашение с Россией по военному экспорту
В Польше обнаружили следы взрыва на крыле Ту-154 Качиньского
СМИ сообщили о вооруженном захвате отеля в центре Риги
Россияне рассказали о своем социальном самочувствии
Учитель предложил Кадырову посмотреть фильм «Матильда»
Отбывавший пожизненный срок канадский пастор освобожден в КНДР
Умер замминистра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников
Спорт
Суперкубок стал шестым трофеем «Реала» под руководством Зидана Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
10 необычных дизайн-решений в российских квартирах
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь