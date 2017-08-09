За семь месяцев в области на 14% выросли темпы сдачи жилья в эксплуатацию
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Такие данные озвучили в региональном министерстве строительства.
Напомним, плановое задание по вводу жилья в эксплуатацию на территории губернии, утвержденное губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным на 2017 г., остается на уровне фактического выполнения 2016 г. и составляет 1,9 млн кв. метров.
По итогам 2016 г. в регионе введено в эксплуатацию 1,87 млн кв. м. жилья. Сданы в эксплуатацию:
многоэтажные жилые дома площадью 953,7 тыс. кв. м;.
жилые дома малой этажности — 203,3 тыс. кв. м;.
индивидуальные жилые дома — 717,7 тыс. кв. метров.
По результатам 2016 г. Самарская область вошла в тройку лидеров по ПФО.
Ввод в эксплуатацию жилья экономического класса в 2016 г. на территории региона составил 773,2 тыс. кв. метров.