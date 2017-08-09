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17:04 (мск), источник: Volga News

За семь месяцев в области на 14% выросли темпы сдачи жилья в эксплуатацию

За январь-июль 2017 г. на территории Самарской области введено в эксплуатацию 656,1 тыс. кв. м нового жилья, что составляет 113,7% к аналогичному периоду прошлого года и 34,4% по отношению к значению планового показателя на 2017 год.

Источник: РИА "Новости"

Такие данные озвучили в региональном министерстве строительства.

Напомним, плановое задание по вводу жилья в эксплуатацию на территории губернии, утвержденное губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным на 2017 г., остается на уровне фактического выполнения 2016 г. и составляет 1,9 млн кв. метров.

По итогам 2016 г. в регионе введено в эксплуатацию 1,87 млн кв. м. жилья. Сданы в эксплуатацию:

многоэтажные жилые дома площадью 953,7 тыс. кв. м;.

жилые дома малой этажности — 203,3 тыс. кв. м;.

индивидуальные жилые дома — 717,7 тыс. кв. метров.

По результатам 2016 г. Самарская область вошла в тройку лидеров по ПФО.

Ввод в эксплуатацию жилья экономического класса в 2016 г. на территории региона составил 773,2 тыс. кв. метров.

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