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16:35 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани отключат свет для поддержки электросетей Крыма

Кубанские власти месте с сетевыми компаниями планируют отключение электричества в ряде районов Краснодарского края для поддержки энергосистемы Крыма.

Источник: Reuters

Как сообщили в пресс-службе администрации края, это нужно для того, «чтобы снизить риски незапланированных отключений электроснабжения из-за установившейся на Кубани и в республике экстремальной жары, приводящей к аномальному росту электропотребления».

На территории Юго-Западного энергорайона Кубани (на территориях Новороссийска, Анапы, Геленджика, в Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском и Темрюкском районах) ограничения потребления мощности в объеме до 110 мегаватт будет проходить в период с 20.00 до 23.00.

— Данная мера введена по рекомендации Минэнерго РФ для стабилизации перетоков мощности и недопущения нарушения устойчивости параллельной работы энергосистем соседних регионов, — поясняют в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ. — Отключения электроэнергии носят точечный характер и постоянно находятся на нашем контроле.

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