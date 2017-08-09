На Кубани отключат свет для поддержки электросетей Крыма

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Как сообщили в пресс-службе администрации края, это нужно для того, «чтобы снизить риски незапланированных отключений электроснабжения из-за установившейся на Кубани и в республике экстремальной жары, приводящей к аномальному росту электропотребления».

На территории Юго-Западного энергорайона Кубани (на территориях Новороссийска, Анапы, Геленджика, в Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском и Темрюкском районах) ограничения потребления мощности в объеме до 110 мегаватт будет проходить в период с 20.00 до 23.00.