На Кубани отключат свет для поддержки электросетей Крыма
Кубанские власти месте с сетевыми компаниями планируют отключение электричества в ряде районов Краснодарского края для поддержки энергосистемы Крыма.
Кубанские власти месте с сетевыми компаниями планируют отключение электричества в ряде районов Краснодарского края для поддержки энергосистемы Крыма.
Как сообщили в
На территории
— Данная мера введена по рекомендации Минэнерго РФ для стабилизации перетоков мощности и недопущения нарушения устойчивости параллельной работы энергосистем соседних регионов, — поясняют в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ. — Отключения электроэнергии носят точечный характер и постоянно находятся на нашем контроле.