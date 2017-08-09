В центре Волгограда заливают фундамент для торговых галерей
Специалисты начали заливать фундамент для установки торговых галерей на улице Новороссийской в Волгограде.
Специалисты начали заливать фундамент для установки торговых галерей на улице Новороссийской в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, работы ведутся на безопасной для размещения территории — вне охранных зон газопроводных и других инженерных сетей. Три павильона площадью 38 квадратных метров каждый, выполненные в едином стиле, составят новую торговую площадку. Киоски будут расположены симметрично и обеспечивать покупателям беспрепятственный проход.
«При размещении торговых галерей предусматривается модуль с санитарным узлом для обслуживающего персонала», — добавили в мэрии. Добавим, что прилегающая к торговым объектам территория будет благоустроена в соответствии с утвержденными проектами.