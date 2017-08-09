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16:41 (мск), источник: АиФ Волгоград

В центре Волгограда заливают фундамент для торговых галерей

Специалисты начали заливать фундамент для установки торговых галерей на улице Новороссийской в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, работы ведутся на безопасной для размещения территории — вне охранных зон газопроводных и других инженерных сетей. Три павильона площадью 38 квадратных метров каждый, выполненные в едином стиле, составят новую торговую площадку. Киоски будут расположены симметрично и обеспечивать покупателям беспрепятственный проход.

«При размещении торговых галерей предусматривается модуль с санитарным узлом для обслуживающего персонала», — добавили в мэрии. Добавим, что прилегающая к торговым объектам территория будет благоустроена в соответствии с утвержденными проектами.

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