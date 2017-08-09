В центре Волгограда заливают фундамент для торговых галерей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, работы ведутся на безопасной для размещения территории — вне охранных зон газопроводных и других инженерных сетей. Три павильона площадью 38 квадратных метров каждый, выполненные в едином стиле, составят новую торговую площадку. Киоски будут расположены симметрично и обеспечивать покупателям беспрепятственный проход.