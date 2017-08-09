«Это носит массовый характер»: Алиханов рассказал о махинациях в муниципалитетах при газификации участков

«Я же прекрасно понимаю, что здесь возможна заинтересованность какая-то со стороны главы администрации. Он с другом сидит в ресторане и говорит: “Слушай, мы тут газ будем делать, он будет там-то и там-то, Федосеев уже всё согласовал”. Хитрый друг побежал, на публичную карту посмотрел, участочек прикупил. А когда идёт газификация, нам говорят: “Земля столько-то стоит, или вам придётся три километра круг делать”. Это массовый характер носит. Случаев пять через меня лично прошли. Мне потом приходится выступать арбитром в истории с каким-то землевладельцем, а потом мы дружно пытаемся отстоять свою позицию в суде», — заключил глава региона.