Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия нашла способ разрушить газовые амбиции США в ЕС
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Как собрать ребенка к школе и сэкономить: лайфхаки
Adidas закрывает розничные магазины в России
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Бойцов ВСУ убил взрыв собственного орудия – СМИ
СМИ: В США ответили на высылку дипломатов из РФ
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
"Зуб за зуб": эксперт об ответе США на высылку дипсотрудников
ДНР: В Донбасс идет “Правый сектор” для мести ВСУ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
8Тень Земли
17:17 (мск), источник: Клопс.ru

«Это носит массовый характер»: Алиханов рассказал о махинациях в муниципалитетах при газификации участков

У региональных властей есть опасения, что районные администрации могут пользоваться служебным положением и продавать участки, по которым будет проходить газопровод. Такое предположение озвучил врио губернатора Антон Алиханов во время оперативного совещания в региональном правительстве.

Источник: Клопс.ru

«Я же прекрасно понимаю, что здесь возможна заинтересованность какая-то со стороны главы администрации. Он с другом сидит в ресторане и говорит: “Слушай, мы тут газ будем делать, он будет там-то и там-то, Федосеев уже всё согласовал”. Хитрый друг побежал, на публичную карту посмотрел, участочек прикупил. А когда идёт газификация, нам говорят: “Земля столько-то стоит, или вам придётся три километра круг делать”. Это массовый характер носит. Случаев пять через меня лично прошли. Мне потом приходится выступать арбитром в истории с каким-то землевладельцем, а потом мы дружно пытаемся отстоять свою позицию в суде», — заключил глава региона.

Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо накладывать ограничения на какие-то части земельных участков, уверен Алиханов. «Чтобы если их не отпроектировали сразу, то в дальнейшем таких историй не возникало», — подчеркнул врио губернатора.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 В Калининграде на ул. Озерова полностью открыли движение через мост (фото)
В Янтарном в море пропал мужчина, пошедший купаться вопреки запрету спасателей (фото, видео)
Украина разорвала соглашение с Россией по военному экспорту
В Польше обнаружили следы взрыва на крыле Ту-154 Качиньского
Вооруженные люди захватили отель в центре Риги
Россияне рассказали о своем социальном самочувствии
Учитель предложил Кадырову посмотреть фильм «Матильда»
Отбывавший пожизненный срок канадский пастор освобожден в КНДР
Умер замминистра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников
Спорт
Суперкубок стал шестым трофеем «Реала» под руководством Зидана Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
На рынке жилья стало слишком много новостроек
В программе реновации нашли 270 ценных домов
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь