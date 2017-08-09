Один из питерских муниципалитетов заказал спиннеры на сайте госзакупок

Согласно размещенной на сайте госзакупок информации, стоимость заказываемых спиннеров составит более 7 тысяч рублей. В описании закупки отмечается, что игрушка развивает мелкую моторику рук, способствует концентрации внимания, а также снимает стресс и раздражительность, передает «Интерфакс».