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16:27 (мск), источник: Вести.Ru

Один из питерских муниципалитетов заказал спиннеры на сайте госзакупок

В Петербурге администрация муниципального округа «Морской» решила закупить 70 спиннеров. Игрушки планируется разыграть в качестве призов на празднике «День нашего двора».

Согласно размещенной на сайте госзакупок информации, стоимость заказываемых спиннеров составит более 7 тысяч рублей. В описании закупки отмечается, что игрушка развивает мелкую моторику рук, способствует концентрации внимания, а также снимает стресс и раздражительность, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что безопасность новомодных спиннеров собирается проверить Роспотребнадзор.

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