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18:19 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Средняя зарплата в Петербурге сегодня составляет 52 тыс рублей

А уровень безработицы не превышает 1 процента.

Сегодня уровень безработицы в Северной столице составляет примерно 0,6% от экономически активного населения, то есть около 60 тыс. человек, сообщил заместитель председателя Комитета по труду и занятости Петербурга Николай Рогачев.

Средняя заработная плата в городе достигла 52 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом, почти на 40% вырос показатель минимальной заработной платы — до 16 тыс. руб.

Услуги Центра занятости популярны среди петербуржцев. За 7 месяцев текущего года, в службу занятости обратилось свыше 215 тыс. человек, около 41 тыс было трудоустроено.

Стабильным остается и показатель вакансий находящихся в работе — 45 тыс., около 60% вакансий представлены по рабочим специальностям.

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