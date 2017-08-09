Средняя зарплата в Петербурге сегодня составляет 52 тыс рублей

Сегодня уровень безработицы в Северной столице составляет примерно 0,6% от экономически активного населения, то есть около 60 тыс. человек, сообщил заместитель председателя Комитета по труду и занятости Петербурга Николай Рогачев.

Средняя заработная плата в городе достигла 52 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом, почти на 40% вырос показатель минимальной заработной платы — до 16 тыс. руб.

Услуги Центра занятости популярны среди петербуржцев. За 7 месяцев текущего года, в службу занятости обратилось свыше 215 тыс. человек, около 41 тыс было трудоустроено.