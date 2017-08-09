Средняя зарплата в Петербурге сегодня составляет 52 тыс рублей
А уровень безработицы не превышает 1 процента.
А уровень безработицы не превышает 1 процента.
Сегодня уровень безработицы в Северной столице составляет примерно 0,6% от экономически активного населения, то есть около 60 тыс. человек, сообщил заместитель председателя Комитета по труду и занятости Петербурга Николай Рогачев.
Услуги Центра занятости популярны среди петербуржцев. За 7 месяцев текущего года, в службу занятости обратилось свыше 215 тыс. человек, около 41 тыс было трудоустроено.
Стабильным остается и показатель вакансий находящихся в работе — 45 тыс., около 60% вакансий представлены по рабочим специальностям.