Первышов: Нельзя полностью перекрывать движение при ремонте улиц Краснодара

Источник: ЮГА.ру

Первышов побывал на улицах Гаражной и Дальней, которые ремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» Минтранса РФ. Мэр не поддержал предложение по полному перекрытию проезжей части.

«В этом районе ремонт идет сразу на нескольких связанных между собой улицах. Правильно, что работы на них ведутся поэтапно. Но важно не забывать, что все эти магистрали — с достаточно интенсивным движением транспорта, поэтому полного перекрытия вводить нельзя», — сказал Первышов.

Он добавил, что вскоре начнется капремонт улицы Тургенева, где движение будут закрывать на участках ремонта. Глава города акцентировал, что это нужно будет учитывать при проведении работ на прилегающих дорогах, нагрузка на которые увеличится, передает пресс-служба администрации Краснодара.

В ходе объезда обсудили предложение по перекрытию улицы Дальней на время ремонта. Евгений Первышов отметил, что сохраняется задача максимально активизировать работы в промежутках между часами пик — вечером и ночью. Он счел допустимым введение реверсивного движения при необходимости, но акцентировал, что в часы пик на дорогах не должно быть техники.

Как сообщали Юга.ру, в марте Евгений Первышов рассказал, что в Краснодаре впервые отремонтируют 80 км дорог за 3,5 млрд рублей. Работы на 32 участках планируют завершить к концу октября.