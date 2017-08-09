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17:46 (мск), источник: Вести Сочи

«Выбери жизнь без долгов»: ФНС предлагает сочинцам оформить льготы

10 августа в Сочи стартует акция «Выбери жизнь без долгов», в рамках которой налоговые инспекции курорта будут работать с 9:00 до 20:00.

Источник: Вести Сочи

Горожане смогут получить консультации по уплате имущественного, земельного и транспортного налогов или оформить льготу.

Льготы носят заявительный характер. Претендующие на них налогоплательщики должны обращаться в инспекции ФНС с соответствующим заявлением и копиями документов, дающих право на льготу.

Напомним, в этом году жители Краснодарского края будут платить налог на недвижимое имущество пока еще исходя из его инвентаризационной стоимости, а уже с 2018-го он будет начисляться, исходя из кадастровой стоимости объекта.

С 7 сентября налоговики совместно со «Сбербанком» откроют так называемые зеленые коридоры. Горожане смогут оплатить три основных налога без очередей.

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