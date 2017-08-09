«Выбери жизнь без долгов»: ФНС предлагает сочинцам оформить льготы

Льготы носят заявительный характер. Претендующие на них налогоплательщики должны обращаться в инспекции ФНС с соответствующим заявлением и копиями документов, дающих право на льготу.

Напомним, в этом году жители Краснодарского края будут платить налог на недвижимое имущество пока еще исходя из его инвентаризационной стоимости, а уже с 2018-го он будет начисляться, исходя из кадастровой стоимости объекта.