«Выбери жизнь без долгов»: ФНС предлагает сочинцам оформить льготы
10 августа в Сочи стартует акция «Выбери жизнь без долгов», в рамках которой налоговые инспекции курорта будут работать с 9:00 до 20:00.
10 августа в Сочи стартует акция «Выбери жизнь без долгов», в рамках которой налоговые инспекции курорта будут работать с 9:00 до 20:00.
Горожане смогут получить консультации по уплате имущественного, земельного и транспортного налогов или оформить льготу.
Льготы носят заявительный характер. Претендующие на них налогоплательщики должны обращаться в инспекции ФНС с соответствующим заявлением и копиями документов, дающих право на льготу.
Напомним, в этом году жители Краснодарского края будут платить налог на недвижимое имущество пока еще исходя из его инвентаризационной стоимости, а уже с 2018-го он будет начисляться, исходя из кадастровой стоимости объекта.
С 7 сентября налоговики совместно со «Сбербанком» откроют так называемые зеленые коридоры. Горожане смогут оплатить три основных налога без очередей.