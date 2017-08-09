Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия нашла способ разрушить газовые амбиции США в ЕС
Найдены кардинальные различия между мужским и женским мозгом
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
Названа минимальная площадь квартир в домах для переселенцев
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
МИД РФ об отказе от доллара: иначе «будем сидеть у них на крючке»
Бойцов ВСУ убил взрыв собственного орудия – СМИ
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
"Зуб за зуб": эксперт об ответе США на высылку дипсотрудников
ДНР: В Донбасс идет “Правый сектор” для мести ВСУ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
8Тень Земли
18:18 (мск), источник: Volga News

В 2017 году пять кварталов в Самаре отдадут под снос и новую застройку

В 2017 г. пять кварталов Самары отдадут под снос и новую застройку, сообщил руководитель управления развития территорий департамента градостроительства Андрей Урюпин.

Источник: РИА "Новости"

Под снос и новую застройку планируют отдать часть квартала на пересечении ул. Ст. Разина и Некрасовской. Аукцион по выбору застройщика планируют объявить уже 17 августа.

«Эта территория — часть квартала, где расположены аварийные дома. Мы планируем ее развитие и застройку. Сейчас департамент подготовил все документы на аукцион, будем предлагать застройщикам поучаствовать в проекте», — рассказал Урюпин.

Недавно аналогичный договор о развитии территории был заключен в отношении квартала напротив парка им. Гагарина, в районе ул. Тихвинская и Учебного переулка. В качестве застройщика выступит компания «Изумруд». Застройщик возведет на месте аварийных домов новое жилье.

Также в 2017 г. договор был заключен с ООО «Время Плюс» — компания снесет ветхие дома и построит вместо них современное жилье в границах ул. Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина и Маяковского. Эта застройка станет продолжением квартала, который компания уже строит на ул. Арцыбушевской/Полевой.

Застройщики предпочитают скупать промышленные территории, ищут свободные участки земли. Но таких в городе практически не осталось, поэтому приходится идти на снос жилья.

Еще два квартала с аварийным жильем, расположенные по ул. Вольской — на пересечении с ул. Воронежской и на пересечении с ул. Краснодонской планируют выставить на аукцион до конца года.

«В рамках генплана запланированы территории сплошной или выборочной реконструкции. Это кварталы, занятые ветхим фондом, который приходит в негодность. Все, что будет построено на этом месте, регламентировано генпланом и планом застройки, в соответствии с ними застройщик и будет разрабатывать проект. Расселять аварийные дома будет застройщик, а департамент поможет получить документы и согласования», — отметил Андрей Урюпин.

Он подчеркнул, что интерес самарских застройщиков к территориям, требующим расселения ветхого жилья, невелик.

«Снос, расселение — это тяжело и по финансам, и юридически, и организационно. Поэтому застройщики предпочитают скупать промышленные территории, ищут свободные участки земли. Но таких в городе практически не осталось, поэтому приходится идти на снос жилья», — пояснил он.

Кстати, первый дом, построенный в рамках выборочной реконструкции и развития территорий программе — дом напротив Космопорта — сейчас уже готовится ко вводу в эксплуатацию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Суд оправдал фигурантов громкого дела о пропавших векселях
Украина разорвала соглашение с Россией по военному экспорту
В Польше обнаружили следы взрыва на крыле Ту-154 Качиньского
Вооруженные люди захватили отель в центре Риги
Россияне рассказали о своем социальном самочувствии
Учитель предложил Кадырову посмотреть фильм «Матильда»
Отбывавший пожизненный срок канадский пастор освобожден в КНДР
Умер замминистра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников
Спорт
Суперкубок стал шестым трофеем «Реала» под руководством Зидана Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
На рынке жилья стало слишком много новостроек
В программе реновации нашли 270 ценных домов
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь