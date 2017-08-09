В 2017 году пять кварталов в Самаре отдадут под снос и новую застройку

Источник: РИА "Новости"

Под снос и новую застройку планируют отдать часть квартала на пересечении ул. Ст. Разина и Некрасовской. Аукцион по выбору застройщика планируют объявить уже 17 августа.

«Эта территория — часть квартала, где расположены аварийные дома. Мы планируем ее развитие и застройку. Сейчас департамент подготовил все документы на аукцион, будем предлагать застройщикам поучаствовать в проекте», — рассказал Урюпин.

Недавно аналогичный договор о развитии территории был заключен в отношении квартала напротив парка им. Гагарина, в районе ул. Тихвинская и Учебного переулка. В качестве застройщика выступит компания «Изумруд». Застройщик возведет на месте аварийных домов новое жилье.

Также в 2017 г. договор был заключен с ООО «Время Плюс» — компания снесет ветхие дома и построит вместо них современное жилье в границах ул. Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина и Маяковского. Эта застройка станет продолжением квартала, который компания уже строит на ул. Арцыбушевской/Полевой.

Застройщики предпочитают скупать промышленные территории, ищут свободные участки земли. Но таких в городе практически не осталось, поэтому приходится идти на снос жилья.

Еще два квартала с аварийным жильем, расположенные по ул. Вольской — на пересечении с ул. Воронежской и на пересечении с ул. Краснодонской планируют выставить на аукцион до конца года.

«В рамках генплана запланированы территории сплошной или выборочной реконструкции. Это кварталы, занятые ветхим фондом, который приходит в негодность. Все, что будет построено на этом месте, регламентировано генпланом и планом застройки, в соответствии с ними застройщик и будет разрабатывать проект. Расселять аварийные дома будет застройщик, а департамент поможет получить документы и согласования», — отметил Андрей Урюпин.

Он подчеркнул, что интерес самарских застройщиков к территориям, требующим расселения ветхого жилья, невелик.

«Снос, расселение — это тяжело и по финансам, и юридически, и организационно. Поэтому застройщики предпочитают скупать промышленные территории, ищут свободные участки земли. Но таких в городе практически не осталось, поэтому приходится идти на снос жилья», — пояснил он.