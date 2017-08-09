Где асфальт? Почему в Петербурге так часто ремонтируют дороги

Источник: РИА "Новости"

Гарантийный срок уложенного асфальта по нормативам составляет пять лет. Практически нигде он не выдерживает нагрузки: то ли из-за ненадлежащего качества, то ли из-за слишком большого количества автомобилей. В итоге многие улицы Петербурга сплошь в ямах, трещинах и колдобинах.

Не обязаны?

Асфальт на набережной реки Фонтанки перекладывали несколько лет назад. Сегодня складывается ощущение, будто прошло не менее 10 лет. Асфальт весь в заплатах, всюду ямы. В некоторые трещины вертикально помещается пачка сигарет.

Второй пример — Невский проспект. Во многих местах асфальт уже давно пошёл волнами. Главную магистраль города отремонтировали в июне 2013 года за 138 миллионов рублей. Подрядчиком работ стало ЗАО «ВАД». Уже через несколько месяцев петербуржцы заволновались: люди усомнились в качестве покрытия. Но чиновники и подрядчик тогда успокоили: асфальт прослужит долго, волноваться не о чем. Однако время расставило всё по своим местам.

В 2016 году Государственная административно-техническая инспекция провела проверку магистрали и выявила множество нарушений. Дорога находится на гарантии, то есть должна перекладываться за счёт подрядчика.

Однако в суде представители «ВАД» заявили, что по Невскому проспекту движется слишком много машин — более 100 тысяч в сутки. Это ускорило износ асфальта, поэтому ремонтировать они его не обязаны. В итоге компания выиграла суд, перекладка асфальта должна выполняться за счёт города.

— Невский проспект — это лицо Санкт-Петербурга, — уверен руководитель региональной общественной организации автомобилистов «СПБ. АВТО» Святослав Данилов. —.

Дорога там должна быть в идеальном состоянии. Но покрытие не выдерживает гарантийного срока в пять лет. Значит, работы проводились не строго по технологии. Святослав Данилов Руководитель региональной общественной организации автомобилистов «СПБ. АВТО»

Похоже, сэкономили на толщине и качестве асфальта и на Киевском шоссе от Волхонки до деревни Зайцево. Несколько лет назад там расширили трассу, сделали современную автомагистраль. Но прошло несколько лет, и от покрытия почти ничего не осталось. Он отламывается огромными кусками, образовывая дыры и ямы. Причём хуже всего обстоят дела в средней полосе. Это напрочь разбивает аргументы чиновников и дорожников. Они любят ссылаться на то, что водители круглогодично пользуются шипованной резиной, к тому же по дорогам ездят грузовики с перегрузом.

Общественный контроль

Специалисты говорят, что причины образования колеи носят комплексный характер. Все сходятся во мнении, что нормативы, по которым строятся российские автодороги, устарели. Общественная организация «Красивый Петербург» мониторит качество ремонта дорог с 2014 года. В двух из трёх случаев происходят нарушения технологического процесса: слишком тонкий слой асфальта, укладывают в дождь, швы не замазывают битумом.

— На ремонт выходят без ордера, то раньше, то позже объявленного времени, это вызывает пробки и неудобства, — рассказал руководитель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.