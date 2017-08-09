Где асфальт? Почему в Петербурге так часто ремонтируют дороги
Несмотря на частые дорожные работы, асфальт на некоторых городских дорогах в ужасном состоянии.
Несмотря на частые дорожные работы, асфальт на некоторых городских дорогах в ужасном состоянии.
Гарантийный срок уложенного асфальта по нормативам составляет пять лет. Практически нигде он не выдерживает нагрузки: то ли
Не обязаны?
Асфальт на набережной реки Фонтанки перекладывали несколько лет назад. Сегодня складывается ощущение, будто прошло не менее 10 лет. Асфальт весь в заплатах, всюду ямы. В некоторые трещины вертикально помещается пачка сигарет.
Второй пример — Невский проспект. Во многих местах асфальт уже давно пошёл волнами. Главную магистраль города отремонтировали в июне 2013 года за 138 миллионов рублей. Подрядчиком работ стало ЗАО «ВАД». Уже через несколько месяцев петербуржцы заволновались: люди усомнились в качестве покрытия. Но чиновники и подрядчик тогда успокоили: асфальт прослужит долго, волноваться не о чем. Однако время расставило всё по своим местам.
Однако в суде представители «ВАД» заявили, что по Невскому проспекту движется слишком много машин — более 100 тысяч в сутки. Это ускорило износ асфальта, поэтому ремонтировать они его не обязаны. В итоге компания выиграла суд, перекладка асфальта должна выполняться за счёт города.
— Невский проспект — это лицо
Дорога там должна быть в идеальном состоянии. Но покрытие не выдерживает гарантийного срока в пять лет. Значит, работы проводились не строго по технологии.
Похоже, сэкономили на толщине и качестве асфальта и на Киевском шоссе от Волхонки до деревни Зайцево. Несколько лет назад там расширили трассу, сделали современную автомагистраль. Но прошло несколько лет, и от покрытия почти ничего не осталось. Он отламывается огромными кусками, образовывая дыры и ямы. Причём хуже всего обстоят дела в средней полосе. Это напрочь разбивает аргументы чиновников и дорожников. Они любят ссылаться на то, что водители круглогодично пользуются шипованной резиной, к тому же по дорогам ездят грузовики с перегрузом.
Общественный контроль
Специалисты говорят, что причины образования колеи носят комплексный характер. Все сходятся во мнении, что нормативы, по которым строятся российские автодороги, устарели. Общественная организация «Красивый Петербург» мониторит качество ремонта дорог с 2014 года. В двух из трёх случаев происходят нарушения технологического процесса: слишком тонкий слой асфальта, укладывают в дождь, швы не замазывают битумом.
— На ремонт выходят без ордера, то раньше, то позже объявленного времени, это вызывает пробки и неудобства, — рассказал руководитель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.
Работают по ночам, шумят, не убирают за собой пыль и грязь. То есть нарушения больше свелись к проблемам с культурой работ. Мы прогнозируем, что построенные в прошлом году трассы прослужат дольше, чем прежние. Тем не менее в конце сезона мы нашли на 40 адресах 100 недоделок. Вице-губернатор Игорь Албин поручил всё исправить, и мы признаём, что большая часть нарушений устранена. Есть основания полагать, что и в этом году его контроль даст свои результаты. Рассуждения о том, что асфальт стирается из-за больших шипов — пустая болтовня. А истинная причина — некачественно выполненные работы. Если делать всё, соблюдая технологический цикл ремонта дорог, то проблемы отпадут сами собой. Выход из этой коррупционной ситуации лишь один — общественный контроль.