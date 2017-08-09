В Воронежской области собрали три миллиона тонн зерна

Источник: РИА Новости

В начале июля в Центральной России, в том числе в Воронежской области, наблюдалась аномально холодная погода с большим количеством осадков и сильным ветром. Погода в регионе нормализовалась только 16 июля. В связи с неблагоприятными погодными условиями сроки начала уборки сместились на 10−14 дней позже среднемноголетних, уборка началась во второй половине месяца. Первый миллион тонн зерна аграрии намолотили к 28 июля, второй — к 4 августа.

«По данным на 9 августа сельхозтоваропроизводители Воронежской области намолотили 3,038 миллиона тонн зерна. Ранние зерновые и зернобобовые культуры в области обмолочены на площади 721,6 тысячи гектаров, что составляет 61% к площади уборки (1179 тысячи гектаров)», — говорится в сообщении.

Средняя урожайность составляет 42,1 центнера с гектара. В прошлом году на эту дату урожайность была 34,7 центнера с гектара.

По данным облправительства, 56% зерна является продовольственным и 44% фуражным.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет более 2,6 миллиона гектар, что на 51,9 тысячи гектар больше, чем в 2016 году. Всего сельскохозяйственным товаропроизводителям региона предстоит убрать 720 тысяч гектаров озимых зерновых культур.