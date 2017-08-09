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18:05 (мск), источник: РИА Новости

В Воронежской области собрали три миллиона тонн зерна

Воронежские аграрии собрали три миллиона тонн зерна при средней урожайности 42,1 центнера с гектара, сообщает в среду облправительство.

Источник: РИА Новости

В начале июля в Центральной России, в том числе в Воронежской области, наблюдалась аномально холодная погода с большим количеством осадков и сильным ветром. Погода в регионе нормализовалась только 16 июля. В связи с неблагоприятными погодными условиями сроки начала уборки сместились на 10−14 дней позже среднемноголетних, уборка началась во второй половине месяца. Первый миллион тонн зерна аграрии намолотили к 28 июля, второй — к 4 августа.

«По данным на 9 августа сельхозтоваропроизводители Воронежской области намолотили 3,038 миллиона тонн зерна. Ранние зерновые и зернобобовые культуры в области обмолочены на площади 721,6 тысячи гектаров, что составляет 61% к площади уборки (1179 тысячи гектаров)», — говорится в сообщении.

Средняя урожайность составляет 42,1 центнера с гектара. В прошлом году на эту дату урожайность была 34,7 центнера с гектара.

По данным облправительства, 56% зерна является продовольственным и 44% фуражным.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет более 2,6 миллиона гектар, что на 51,9 тысячи гектар больше, чем в 2016 году. Всего сельскохозяйственным товаропроизводителям региона предстоит убрать 720 тысяч гектаров озимых зерновых культур.

Из них 700,5 тысячи гектар озимой пшеницы, 14,6 тысячи гектар озимой ржи, 4,1 тысячи гектар озимой тритикале. Из 766 тысяч гектар яровых зерновых и зернобобовых культур — 55,1 тысячи гектар яровой пшеницы, 336,2 тысячи гектар ярового ячменя, 33,4 тысячи гектар овса, 20,8 тысячи гектар, гороха, 9 тысяч гектар проса, 36,9 тысячи гектар гречихи, 254,7 тысячи гектар кукурузы на зерно. Из 700,7 тысячи гектар технических культур — 133,1 тысячи гектар сахарной свеклы, 428,9 тысячи гектар подсолнечника, 104,3 тысячи гектар картофеля и овощных культур, а также 323,3 тысячи гектар кормовых культур.

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