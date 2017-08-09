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19:24 (мск), источник: Informburo.kz

Полмиллиарда тенге вернут монополисты жителям Костаная

Инвестиционные программы, которые были заложены в тариф, так и не заработали.

Источник: Informburo.kz

Жителям Костаная вернут почти полмиллиарда тенге за нереализованные инвестиционные программы. Пять субъектов естественных монополий Костанайской области так и не выполнили работы по улучшению качества предоставляемых услуг, но деньги за это в тариф заложили, сообщает «Наша газета».

Всего костанайцы переплатили пяти монополистам почти 453 907 129 тенге. Эта цифра в несколько раз выше аналогичных показателей за последние два года.

«Эта сумма, которую пять субъектов естественных монополий Костанайской области заложили в тариф для исполнения в 2016 году инвестиционных программ. Однако программы так и не заработали, поэтому неиспользованные средства в 2017 году нужно вернуть потребителям», — сообщил заместитель руководителя РГУ департамента КРЕМиЗК антимонопольного ведомства Нурлан ДЖАЛГАСБАЕВ на прошедшем брифинге 9 августа.

В число нарушиетелей попали водоснабжающая компания Карабалыкского района, ГКП «Костанай-Су», Затобольская ТЭК, Аркалыкская ТЭК и Рудненский горводоканал. Они должны были улучшить качество водоснабжения, водоотведения либо теплоснабжения, но так ничего для этого не сделали.

«К примеру, ГКП “Костанай-Су” закладывало в тариф на 2016 год 26 млн тенге для улучшения системы водоснабжения и 25,5 млн тенге для улучшения системы водоотведения. Это устройство либо водовода, либо коллектора. Но в итоге работы сделаны не были, а тариф оплачивался с учётом этих средств», — уточнил Джалгасбаев.

Субъекты естественных монополий ежегодно обязаны возвращать потребителям средства скопившиеся в результате перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению, пояснили на брифинге. Потребителям, не имеющих приборов учёта тепла, перерасчёт производится с учётом фактической температуры наружного воздуха.

«Необходимо отметить, что с учётом увеличения оснащенности потребителей приборами учёта сумма перерасчёта ежегодно будет снижаться. В 2017 году сумма перерасчёта с учётом фактической температуры наружного воздуха составила 66,574 млн тенге (с НДС) по 23 субъектам. В 2016 году — 270,421 млн тенге (с НДС) по 21 субъекту, в 2015 году — 220,573 млн тенге (с НДС) по 9 субъектам», — резюмировал Джалгасбаев.

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