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10:39 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежский «Рудгормаш» пообещал энергетикам погасить задолженность к сентябрю

ПАО «ТНС энерго Воронеж» не будет расторгать договор.

Источник: Вести - Воронеж

ПАО «ТНС энерго Воронеж» достигло соглашения с воронежским заводом «Рудгормаш» о погашении задолженности в 22 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании в среду, 9 августа. «Рудгормаш» будет выплачивать долги за электроэнергию в рассрочку. Процедуру расторжения договора приостановили, отключать электроэнергию на заводе пока не будут.

Согласно документам, «Рудгормаш» погасит задолженность в 11 млн рублей за июнь, частично июль и август до 30 августа 2017 года, ещё 11 млн рублей за частично июль, август и сентябрь — до 28 сентября 2017 года. Кроме того, с 1 октября руководство завода пообещало перейти к графику платежей согласно действующему договору электроснабжения и своевременного оплачивать счета за потребленную электроэнергию.

— Гарантирующий поставщик, понимая сложность финансового состояния контрагента — ООО УК «Рудгормаш», а также принимая во внимание стремление руководства к достижению взаимовыгодного соглашения, решил сохранить договорные отношения. Однако в случае однократного нарушения ООО УК «Рудгормаш» условий соглашения, ПАО «ТНС энерго Воронеж» оставляет за собой право вновь инициировать процедуру расторжения договора согласно действующему законодательству, — сообщили энергетики.

Напомним, энергетики планировали прекратить поставку электричества на завод с 1 июля, затем с 1 августа. Причиной стало накопление заводом долгов на 90 млн рублей перед налоговой службой и поставщиками энергии. Так предприятие с декабря по май 2017 года задолжало «ТНС энерго Воронеж» более 20 млн рублей.

В июле «ТНС энерго Воронеж» пошло навстречу заводу и предложило график погашения долга в разумные сроки. Однако «Рудгормаш» направило гарантирующему поставщику фактический отказ от выполнения предложенного графика погашения задолженности, что и привело к возобновлению процедуры расторжения договора.

Позже ПАО «ТНС энерго Воронеж» сообщило, что расторгнет договор с воронежским заводом «Рудгормаш» в пятницу, 11 августа. Завод обязан был самостоятельно ввести режим ограничения потребления электроэнергии.

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