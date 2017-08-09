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20:26 (мск), источник: Sputnik.by

Россельхознадзор запретил «молочку» еще одного белорусского предприятия

Из-за обнаружения в белорусской свинине ципрофлоксацина и энрофлоксацина также введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении «Гродненского мясокомбината».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Россельхознадзор ввел ограничительные меры в отношении одного из белорусских предприятий и предупредил о готовности закрыть российский рынок еще для нескольких, сообщается на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

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Под временное ограничение поставок с 10 августа 2017 года попал Вилейский филиал ОАО «Молодечненский молочный комбинат». Российские эксперты нашли в твороге производства этого предприятия остатки линкомицина.

Кроме того, предупредили в Россельхознадзоре, в отношении «Гродненского мясокомбината» вводится режим усиленного лабораторного контроля. Более тщательный контроль связан с выявлением в гродненской свинине ципрофлоксацина и энрофлоксацина.

Вопросы у специалистов Россельхознадзора возникли и к производителю «Здравушка-милк» (нарушен заявленный качественный состав), и к продукции предприятия «Агрокомбинат Дзержинский» (в мясе птицы обнаружен энрофлоксацин). Обо всех этих фактах был проинформирован Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

«В случае продолжения выявления продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным нормам и требованиям ЕАЭС, Россельхознадзором будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию продукции вышеперечисленных предприятий», — подчеркнули в Россельхознадзоре.

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