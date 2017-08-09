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9 августа, источник: Газета.Ру

СМИ: Швеция избавится от наличных средств к 2030 году

Большинство торговых компаний Швеции считают, что наличные деньги исчезнут в стране к 2030 году. Об этом сообщает издание SvD со ссылкой на данные Королевского технического университета (КТУ).

Источник: Reuters
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По словам научного сотрудника КТУ Никласа Арвидссона, большинство жителей Швеции доверяют банкам страны. Он также подчеркнул, что для банков работа с наличностью означает только одни расходы.

Также стало известно, что на данный момент объем безналичных платежей в Швеции составляет 80%.

В прошлом году сообщалось, что инфляция в Швеции достигла четырехлетнего максимума.

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