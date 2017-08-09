СМИ: Швеция избавится от наличных средств к 2030 году
Большинство торговых компаний Швеции считают, что наличные деньги исчезнут в стране к 2030 году. Об этом сообщает издание SvD со ссылкой на данные Королевского технического университета (КТУ).
Большинство торговых компаний Швеции считают, что наличные деньги исчезнут в стране к 2030 году. Об этом сообщает издание SvD со ссылкой на данные Королевского технического университета (КТУ).
По словам научного сотрудника КТУ Никласа Арвидссона, большинство жителей Швеции доверяют банкам страны. Он также подчеркнул, что для банков работа с наличностью означает только одни расходы.
В прошлом году сообщалось, что инфляция в Швеции достигла четырехлетнего максимума.