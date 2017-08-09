СМИ: Швеция избавится от наличных средств к 2030 году

СМИ: Швеция избавится от наличных средств к 2030 году

Большинство торговых компаний Швеции считают, что наличные деньги исчезнут в стране к 2030 году. Об этом сообщает издание SvD со ссылкой на данные Королевского технического университета (КТУ).